李蒨蓉認了「求歡被拒很受傷」！結婚21年改玩預約制 尪：真的很累

記者潘慧中／綜合報導

李蒨蓉與先生李德立結婚21年，不時會與粉絲分享婚姻點滴。沒想到，她近日在社群網站坦言：「有一種受傷是當老婆跟老公求歡被拒絕的受傷。」

▲李蒨蓉坦承求歡被拒很受傷。（圖／翻攝自Instagram／leechienrong）



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對此，在旁邊的老公連忙解釋自己不是拒絕，「是改期！昨晚真的很累！」但對李蒨蓉來說，說得好聽是改期，但其實是放鳥。老公聽了則幽默回答，他沒有放鳥，「今晚是箭在弦上、蓄勢待發！」

▲▼李蒨蓉老公澄清是改期。（圖／翻攝自Instagram／leechienrong）



雖然有些人會覺得「愛愛還要採取預約制」很不浪漫，但李蒨蓉的老公認為婚後是要靠排班表的，她現在也覺得「現實生活中激情會消退，行事曆才是婚姻的續航力」。

▲▼李蒨蓉夫妻愛愛採預約制。（圖／翻攝自Instagram／leechienrong）



最後，李蒨蓉有感而發地說，浪漫不是從天而降，是需要刻意製造，老公還幽默地用手機向她發出「會議邀請」，夫妻倆都認同愛愛採取預約制，非但不減浪漫，還多了一絲期待，「撞日不如擇日，約了更好。」

▲老公幽默向李蒨蓉發出「會議邀請」。（圖／翻攝自Instagram／leechienrong）