金鐘主持人亞里閃婚！甜曬與牙醫尪婚紗照　「兩喜訊」同步曝光

記者劉宛欣／綜合報導

手握兩座金鐘獎的兒少節目主持人亞里，驚喜公開結婚消息！因主持公視的兒少節目《下課花路米》、《台灣囡仔讚》，陪伴許多的兒童成長，同時也長年致力推廣蔬食與兒童教育，這次悄悄步入人生新階段，對談中難掩新婚中的幸福之情。

▲亞里驚喜公開結婚消息。（圖／經紀人提供）

亞里透露另一半是位牙醫師，笑說：「主持兒童節目久了，很享受和孩子在一起的感覺，有時候會忘了自己是單身。還好遇見這位孩子氣的先生，用天真幽默提醒我：生活中有人陪伴，是多麼幸福的事。」

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亞里分享，兩人選擇「裸婚」，沒有婚宴、沒有繁複儀式，唯一保留的，是一場靜靜完成的婚紗拍攝。「穿上婚紗的那一刻，才真的有種『我結婚了』的感覺。」她說，拍攝時選擇了Lin Hui Chi Haute Couture 林卉祺高級訂製服的設計，簡約而優雅的風格，恰好也呼應了他們對婚姻的想像。

▲亞里透露老公是牙醫師。（圖／經紀人提供）

除了婚訊，亞里也透露接下來將投入全新挑戰，參與電影戲劇作品的拍攝，以不同角色面貌出現在大銀幕與觀眾面前。「一直以來，我在節目中陪伴孩子，把蔬食生活的美好帶給大家，未來也想在戲劇中陪伴更多人。」她語氣中滿是期待。

▲亞里公開甜蜜婚紗照。（圖／經紀人提供）

從金鐘肯定的兒少節目主持人，到永續生活的蔬食倡議者，如今再添「幸福人妻」新身份，亞里不僅用專業耕耘節目內容，也用真誠過好每一天。她表示婚後仍將持續主持與蔬食推廣，未來也希望透過戲劇、電影創作，傳遞更多溫柔而堅定的力量。