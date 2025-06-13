Jisoo、Nana不走甜美風！女神耍狠面貌曝光　《全知讀者視角》7月台灣上映

記者吳睿慈／綜合報導

年度強檔《全知讀者視角》由《與神同行》金牌製作團隊斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造，電影7月即將在台上映，片商13日進一步公開由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、BLACKPINK成員JISOO，以及童星權恩成等豪華卡司的角色劇照與演出感言，燃起粉絲期待新高。

▲Nana劇照耍狠為正義奮戰。（圖／采昌國際多媒體提供）



《全知讀者視角》釋出全新劇照，片中雙女神NANA、BLACKPINK成員JISOO展現出堅毅一面，兩人為正義而戰，展現與過往甜美氣質不同的面貌，NANA這次飾演因為金獨子幫助而倖存，並為正義奮戰的「鄭熙媛」，她分享：「平凡人們攜手拯救世界的模樣，讓我覺得非常有魅力。熙媛是個能展現俐落、華麗動作的角色。我挑戰了很多高難度動作，尤其在吊鋼絲時非常驚險刺激，我努力把每個動作的線條與力量展現得淋漓盡致。」

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▲JISOO在劇裡展現前所未見的強烈魅力。（圖／采昌國際多媒體提供）



至於BLACKPINK成員JISOO，飾演將劉眾赫視為師父的高中生「李智慧」，她坦言：「智慧是個能快速掌握現實、靈活應對情況的角色，我努力展現她這樣的判斷力。由於角色設定，我獨自拍攝的場景很多，但與其說是遺憾，不如說可以很好地展現出角色個性。」JISOO也將透過這次演出，展現前所未見的強烈魅力。

▲李敏鎬暌違10年回歸大銀幕。（圖／采昌國際多媒體提供）



男主角李敏鎬睽違10年華麗回歸大銀幕，他在片中飾演小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》主角「劉眾赫」，擁有死亡後能重啟的回歸能力，是充滿壓倒性實力與堅韌意志的完美男人。他從一登場便以強烈存在感緊抓目光，帶來複雜情感與震撼動作場面，讓觀眾完全沉浸其中。

▲《全知讀者視角》7月在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



為了完美詮釋，他也進行數個月的高強度動作訓練，並分享：「我思考許多關於一個在永生中獨自生存的人類的孤獨感。因為他是一個不斷戰鬥的角色，所以我在動作戲準備上投注大量心血。我必須透過劉眾赫來展現這個世界觀，我認為他必須真實，這樣獨子在克服這個世界觀危機的過程中，才會讓人信服。我尤其花費很多心思在動作、眼神、表情上，如何讓它們不顯得過度誇張與虛假。」一席話也讓人期待他將如何帶領觀眾，深入這個危機四伏的世界觀，感受角色的掙扎與成長。