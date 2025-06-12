三金女星遭「老闆辱罵」認酗酒1年　喝醉出事崩潰：我是殺人兇手

記者黃庠棻／台北報導

44歲歌手兼主持人高蕾雅是高慧君的妹妹，擁有豐富演唱經驗，曾入圍金馬、金曲、金鐘三大獎項，2022年在41歲時生下兒子「小石頭」，讓媽媽與姊姊都相當開心。今（12）日與黃瀞怡（小薰）、林慶台、李宣榕一起出席大愛劇《假日到山裏來看你》媒體茶敘。

▲高蕾雅與老公育有一子。（圖／捌拾捌國際娛樂提供）

高蕾雅今（12）日出席大愛劇《假日到山裏來看你》媒體茶敘，談到自己飾演的角色是一名四寶媽，因為壓力太大尋找酒精釋放，卻因為飲酒過度影響到生活，她透露自己私底下也曾有過類似經驗，因此在詮釋這個角色的時候沒有太大困難，最大難度是要回想過去酗酒的經驗，坦言「這個比較痛苦」。

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▲高蕾雅（左起）、李宣榕、小薰、林慶台出席《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

對此，高蕾雅進一步分享，透露自己從小喜歡唱歌，所以北漂到台北發展，不過要進演藝圈並非容易的事，一開始她在某家餐廳駐唱，卻沒想到老闆喝醉之後，在她於台上演出時直接開口辱罵「唱歌這麼難聽」、「長這麼醜」，讓她自信心大受打擊，最終只能藉由酒精麻醉自己。

▲高蕾雅認了曾有酗酒的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

後來，高蕾雅有長達一年的時間，到了上班前都必須喝酒才能開始工作，坦言「已經是酗酒的程度了」，一直到某一天不小心把家中18歲的老貓關進冰箱，才意識到自己因為酒精差點害死寵物，被姊姊高慧君臭罵了一頓才終於清醒，她回憶這段往事時，仍相當自責，激動直呼「寵物也是一條生命，我是殺人兇手啊」，幸好當時貓咪即時被發現，沒有釀成大禍。

▲高蕾雅認了曾有酗酒的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

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