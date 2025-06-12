紫月光挨酸「+9妹」傻眼反擊！　收包養私訊「超狂價碼」曝光

▲紫月光從「未來少女」出道 。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

由「未來少女」選秀脫穎而出的女團紫月光，近來推出抒情新歌〈嘿，好久不見〉，今（12日）和媒體見面，她們坦言這次是第一個有MV的作品，上線前她們更是緊張到直呼快吐了，紫月光也透露當時在「未來少女」的造型，因為太過暗黑曾被粉絲嗆像「8+9妹」，Brenda苦笑說：「從來沒想過會被說89，但看著螢幕上的我們，又好像可以理解，那時候太青澀，也撐不起來那樣的妝造。」這次她們以學生造型再出發，霸氣宣告：「我們可以帥氣可以甜美。」

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▲▼ 紫月光推出新單曲 。（圖／記者黃克翔攝）



被問到有無遇過變態粉絲？她們分享有次商演拍照時，男粉絲突然搭她們肩膀，讓紫月光嚇到馬上彈開；17則透露自己一個禮拜收到3、4次包養訊息，開出一個月3000美元（近十萬）價碼，「我都直接刪除，還是腳踏實地比較好。」

平均年齡23歲的紫月光，外型亮眼可愛，談到公司有無下禁愛令？她們笑說：「沒有特別規定，但我們有共識要以工作為主，平常也很難認識人。」其中28歲的Brenda則是母胎單身，她坦言一直都很想交男友，但都無果，苦笑：「現在已經看開了。」

而隊長Xiu透露帶大自己的阿嬤上個月因急性腎衰竭離世，當天她在表演，阿嬤昏迷時，她只能透過電話深情告白：「我會加油，成為讓你驕傲的孫女。」Xiu遺憾表示知道阿嬤狀況不好，原本想說忙完要好好陪她，「沒有想到來得那麼快。」透露阿嬤雖然罹患失智症7年，到後期常常忘記她，「但看影片都還是找得到我在哪，也一直都很支持我，從小帶我去學很多才藝。」

