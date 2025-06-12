小16歲國手尪求歡「5分鐘速戰」！《星光》女星認了：高分貝過程是演的

記者潘慧中／綜合報導

安歆澐是《超級星光大道2》的成員，與小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰育有一對兒女，家庭幸福美滿。然而，她最近上節目坦承了一個不能說的秘密，那就是「恩愛過程是演的」。

▲安歆澐最近上節目坦承了一個不能說的秘密。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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只不過，安歆澐強調這純屬偶發事件，老公也完全不知情，「畢竟我老公那麼年輕，我是百分之300保證他的體力絕對是非常驚人！」但因為那陣子剛好接到一部戲，當時住花蓮的她還得通車到台北拍攝，搭上末班車回家，隔天再搭第一班車去工作。

就在忙於通勤拍戲期間，安歆澐有天回家路上突收到老公的訊息問「妳今天會不會很累？那妳今天體力還行嗎」，彷彿是在暗示她。當下雖心想「完蛋了」，但仍顧左右而言他，「我今天還可以啦，今天拍得還OK。」

▲老公傳訊息暗示性跟安歆澐求歡。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



儘管內心疲憊，安歆澐仍決定發揮「藝人專業的能力」，決定要「速戰速決」完成床事。一到家就安撫老公先去床上躺著，她則衝去洗澡，一邊洗一邊規劃等下辦事的流程。

▲安歆澐決定要在5分鐘以內速戰速決。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



安歆澐洗完澡後直接拿出戰袍，也就是情趣內衣，「想說這一場一定要5分鐘以內搞定！」於是一進房間，她就主動撲向老公，並讓自己沉浸在很亢奮的狀態，「開始高分貝的演出」，結果真在5分鐘內完成，「我就很安詳地過了一個晚上。」

▲安歆澐主動撲向老公。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



但安歆澐強調，這場5分鐘的「恩愛戲」絕非日常，「真的是偶發事件，平常真的不是只有5分鐘！」她笑說錄完影一定要先跟老公說這件事，「我覺得他在意的點是，他也希望他能夠滿足自己的老婆。」

▲安歆澐也強調老公平常絕對超過5分鐘。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）