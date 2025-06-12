BLACKPINK 2場高雄世運10萬張票搶光！3分鐘內秒殺　粉絲驚呆：進去就沒了

記者吳睿慈／台北報導

南韓國際天團BLACKPINK相隔2年多再度合體，她們於7月展開第四次巡迴演唱會，10月18、19日來到高雄世運震撼開唱，門票於12日上午11點準時開賣，《ETtoday》實測搶票順利度，整整轉了3分鐘，11點03分頁面顯示「票沒了」，見證4位女王的高人氣。

▲BLACKPINK高雄世運連唱2天，稍早門票全面開賣3分鐘內搶光。（圖／理想國提供）



BLACKPINK人氣銳不可擋，她們即將在10月18、19日來到高雄世運開唱，12日上午11點全面開賣，《ETtoday》實測搶票過程，11點準時進入頁面搶票，但轉到11點03分顯示沒票，兩場活動在3分鐘內全數被搶光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，BLACKPINK此次分為4階段開賣，BLINK官咖會員者於6月10日上午11點到11點59分優先預購，接著是Visa Infinite presale於6月11日上午11點到下午2點預售，以及Visa presale在6月11日下午4點到晚間11點59分預售，最終6月12日上午11點全面開賣。

▲BLACKPINK相隔2年多再度合體辦演唱會。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）



事前買好會員的粉絲這幾日也有分享「滿好搶的」、「果然要買會員」、「順利搶到票了」，但也有買會員的歌迷槓龜，哀嚎「沒有搶到」，2場共10萬張門票全數賣完，BLACKPINK魅力無窮。

另一方面，「寬魚國際」3月引進JISOO周邊商品「JISOO AMORTAGE POP-UP STORE IN TAIPEI 快閃店」，掀起全台搶購熱潮，3天共吸引上萬人次進場，商品不僅全數完售，還有網友將部分商品以3倍高價轉賣並標註「台北快閃店」，經過2個多月向韓方積極爭取，再次引進JISOO周邊商品於網路獨家販售，包括最搶手的「灰塵寶寶」系列商品，更推出多重滿額贈禮，保證讓粉絲買好買滿，網路加售時間為6月16日上午10時起至7月6日止，共21天。