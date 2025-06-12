2025北影非常演員來了！　4男5女「大小年齡差43歲」豪華卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

台北電影節連續第三年攜手文化內容策進院（文策院）推出「非常演員」企劃，將優秀演員推上世界舞台，今（12）日重磅公布九位非常演員，豪華陣容包括李康生、林品彤、莫子儀、張榕容、曾敬驊、雷嘉汭、蔡凡熙、劉奕兒、鍾欣凌。

▲2025北影非常演員曝光，陣容包括李康生（左起）、林品彤、莫子儀、張榕容、曾敬驊、雷嘉汭、蔡凡熙、劉奕兒、鍾欣凌。（圖／台北電影節提供）

宣傳影片及個人形象影片同步曝光，以「試鏡帶」概念延伸發想，展現九人獨特氣質與多元樣貌，影片於台灣首個國際公共英語媒體TaiwanPlus全新YouTube頻道「TaiwanPlus Arts and Culture」全球獨家首播。九位演員的巨型看板也在中山堂外登場，為即將展開的影展盛典掀起第一波星光熱潮。

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▲2025北影非常演員曝光，陣容包括李康生（左起）、林品彤、莫子儀、張榕容、曾敬驊、雷嘉汭、蔡凡熙、劉奕兒、鍾欣凌。（圖／台北電影節提供）

台北電影節與文策院打造的「非常演員」企劃2023年首度推出，同步建立官方網站，逐年累積演員完整資料庫，方便國外劇組選角，更將台灣演員推薦至韓國釜山影展「亞洲內容暨全球OTT大獎」與香港亞洲電影大獎擔任評審或頒獎人，引起亞洲影壇注目。

▲2025北影非常演員李康生。（圖／台北電影節提供）

今年邁入第三年，找來監製葉如芬、吳明憲、苗華川、國際發行人吳蕙君、導演九把刀、黃熙，以及擁有監製、演員、主持人多重身分的曾寶儀擔任遴選委員。

▲2025北影非常演員張榕容。（圖／台北電影節提供）

本屆演員形象照持續找來知名攝影師Mr. Triangle三角掌鏡，全英文個人影片由寶鳥映畫量身製作，導演黃靖閔為九位演設計不同表演情境，她表示「很高興有這個機會可以重新梳理、延伸每位演員在表演光譜上的各種可能，在有限的時間裡與演員一起共創，非常過癮。」

▲2025北影非常演員莫子儀。（圖／台北電影節提供）

享譽國際的影帝李康生，從影逾30年演技底蘊表露無遺，透過極簡肢體和表情，展現出教父般霸氣；年僅12歲就勇奪雙料影后的林品彤，轉換不同落淚方式，細膩演技充滿層次；擁有劇場、影像、創作等身分的莫子儀，透過詩意自白與光影，交錯出演員之路。

▲2025北影非常演員林品彤。（圖／台北電影節提供）

手握兩座北影影后的張榕容，以職場女強人之姿登場，將憤怒藏進犀利眼神，拍攝現場游刃有餘，充滿大將之風；今年以《我家的事》角逐北影男配角的曾敬驊，被綑綁在椅子上並試圖突破束縛，象徵衝破自我，爆發力驚艷全場。

▲2025北影非常演員曾敬驊。（圖／台北電影節提供）

北影非常新人出身的雷嘉汭，去年進軍韓國影視圈，這次挑戰無法控制身體狀態的女明星，毫無包袱呈現惶恐心境，面對表演不設限；以《黑的教育》讓海內外觀眾看見多變樣貌的蔡凡熙，黑白對比映照出角色潔癖又腹黑的極端狀態，略帶惡趣味的演出，帶出多面向且活力十足的獨特風格。

▲2025北影非常演員雷嘉汭、蔡凡熙。（圖／台北電影節提供）

近年憑藉《老狐狸》及《女兒的女兒》顛覆形象的劉奕兒，詮釋選擇不被情感羈絆，決定另闢道路的堅強女性，猶如過往角色延續，也巧妙融合她真實性格；曾三度獲得金鐘演技獎肯定的實力派演員鍾欣凌，將接起電話後的內心衝擊，幻化為細微臉部神情，眼神流轉都是戲。

▲2025北影非常演員劉奕兒、鍾欣凌。（圖／台北電影節提供）