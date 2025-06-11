「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重

記者劉宜庭／綜合報導

FansWorld粉絲窩主辦「人氣華語BL劇男神票選」活動結果出爐，第一名由邱宇辰奪下，第二名則由洪言翔奪下，雙方都分別透過社群網站向粉絲道謝；位列第9名的張哲偉被問及名次時，則是展現幽默性格喊「尊重喔！」男神私下之間的互動十分逗趣。

▲洪言翔、張哲偉一起下廚，期間聊到粉絲窩舉辦的「人氣華語BL劇男神票選」。（圖／翻攝自關韶文IG）



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網紅關關（關韶文）今（11日）上傳一系列影片，分享與洪言翔、張哲偉一起在廚房鑽研廚藝的過程，期間他提到洪言翔在「人氣華語BL劇男神票選」以百萬票數奪下第二名，「不可能耶！這是票選第二名的兩百萬男神嗎！？」洪言翔則是謙虛表示：「謝謝大家！」

洪言翔接著指向同樣有參與活動的張哲偉：「這邊也有第…第…我不知道第幾名！」讓張哲偉笑喊「欸尊重喔！」在另外一段影片中，關關表示「我們來看一下第二名切菜的進度」，洪言翔害羞表示：「不要這樣說，我今天素顏。」不過，對於刀工他則是十分有自信：「這個絲還是一絲一絲，這個小到要用顯微鏡拍。」最後接力喊話「我們來看張哲偉殺魚。」

▲洪言翔素顏還是帥。（圖／翻攝自關韶文IG）

張哲偉一邊處理魚肉、一邊提到票選活動：「畢竟我票數沒有那麼多，我好像是第九名，哈哈哈！」至於為何要戴手套殺魚？他煞有其事地認真回答：「因為就像禮儀的工作，我們要戴手套對於我們的大體尊敬，最後的溫柔。」被關關開玩笑吐槽「第九名廢話好多喔」，全場再度笑翻。

由台灣最大粉絲應援平台「FansWorld粉絲窩」主辦的《人氣華語BL劇男神票選》歷經數週激戰，結果於9日公布，第1到10名分別為邱宇辰、洪言翔、紀成澔、陳峻廷、涂善存、洪暐哲、葛兆恩、楊宇騰、張哲偉、文威登，其中冠軍邱宇辰登上「FansWorld粉絲窩」社群網站Banner，他也親自轉發相關截圖感謝粉絲：「謝謝世界各地朋友的支持。」

▲邱宇辰發文感謝粉絲支持。（圖／翻攝自邱宇辰IG）

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