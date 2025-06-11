白癡公主「裸體站窗邊」被洗窗師傅看光！尷尬一對眼 他們反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber白癡公主一出道就自稱胸部A減，有「貧乳界女神」的封號。有趣的是，她11日下午突然在社群網站分享一段突如其來的生活插曲，「約莫30分鐘前，我裸體站窗邊喝牛奶跟洗窗師傅對視。」

▲白癡公主的裸體被洗窗師傅看到。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



白癡公主在Instagram限時動態坦言，全大樓應該只有她會無視洗窗公告，因此稍早才會一絲不掛地站在落地窗旁邊喝牛奶，並且當場和窗外的洗窗師傅對看。

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▲白癡公主自稱胸部A減，有「貧乳界女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

突如其來的社死現場，白癡公主透露「他們不約而同趕緊撇頭」，雖然情境看似荒謬，但從文字中也不難想像雙方錯愕的神情與一秒迴避的反應。

▲▼白癡公主發生「社死現場」。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



白癡公主最後還加碼模擬洗窗師傅的內心台詞，「洗窗師傅：還好，應該只是背對」，以一貫的幽默語氣自嘲貧乳，顯見她坦率的一面。

白癡公主IG全文：

約莫30分鐘前

大概只有我會無視洗窗公告

裸體站窗邊喝牛奶跟洗窗師傅對視

而且他們不約而同趕緊撇頭

洗窗師傅：還好，應該只是背對