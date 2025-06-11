全台氣溫直逼38度！　陳美鳳出門堅持「長袖穿搭」…網：特聰明

記者陳芊秀／綜合報導

台灣11日部分地區氣溫直逼至38度高溫，中央氣象署針對11縣市發布高溫警示，引發全民對酷熱天氣的關注。女星陳美鳳即使在高溫天氣下，仍選擇穿長袖，發文：「今天那麼熱不會有人和我一樣長袖吧？」

▲台灣各地高溫，陳美鳳出門堅持長袖穿搭。（圖／翻攝自臉書）

陳美鳳表示，自己屬於「寧願在外面曬，也不想在百貨公司被冷到」的類型。她還提到，若與朋友相約百貨公司待久了，甚至會趁機多買一件外套保暖，並開玩笑地說這是「找藉口買東西」。

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照片中，陳美鳳身穿一件修身的白色長袖上衣，展現好身材，下半身搭配寬鬆的卡其色工裝褲，款式偏街頭風，腰部有「NY」字母設計，腳踩黑色厚底涼鞋配白襪。她頂著豔陽下戴鴨舌帽、口罩，遮住了大部分臉龐，既符合防疫需求，也為造型增添了低調的時尚元素。她的穿搭掀起熱烈迴響，網友留言「真的，外面曬沒關係、但百貨公司冷氣都開很強的」、「穿長袖特聰明」、「跟我剛好相反，曬了頭暈暈」、「在外面真的要穿長袖，皮膚曬才不會刺痛」、「鳳姐超強，我今天站在戶外，汗都是用噴的」。

▲陳美鳳出門穿搭，網友留言迴響熱烈。（圖／翻攝自臉書）