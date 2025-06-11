劉品言熱戀連晨翔藏很深！閨蜜楊謹華目睹她懷孕身材「完全沒發現」

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言日前驚喜宣佈與連晨翔的結婚喜訊，目前已經懷孕三個月，甜蜜婚紗照也公開，好消息一公開就掀起廣大粉絲獻上祝福。而劉品言的閨蜜楊謹華今（11）日出席隱形牙套品牌活動，透露自己其實不曉得對方約會的對象是連晨翔，甚至還猜錯「孩子的爸」是誰。

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▲楊謹華出席隱形牙套品牌活動。（圖／記者黃庠棻攝）

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楊謹華今（11）日擔任隱形牙套品牌代言人，一談到好友劉品言隨即露出開心笑容，坦言自己其實不知道對方交往的對象是連晨翔，只曉得好友有約會的人，但從不會過問太多細節，直呼「朋友就是這樣，想分享就聽，不想說也不會多問」。

▲劉品言跟楊謹華私下感情很好。（圖／鏡電視）

不過，楊謹華透露在去年劉品言8月生日時，在私下慶生聚會有見過連晨翔，當時並不知道雙方在交往，只覺得兩人「就是朋友」，當下也沒有目睹小倆口有任何親密的互動，笑說「都很正常」，因此也沒有察覺好友跟男方的「感情流動」，不過在得知好消息時並不沒有感到太過驚訝。

▲連晨翔與劉品言宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

不僅如此，楊謹華在5月時才與劉品言聚餐，當時還有同是「四纖女」的夏于喬、宋芸樺，當天劉品言穿著全黑套裝現身，完全看不出懷孕跡象，而她也表示見面當天還不知道閨蜜懷孕的消息。此外，楊謹華先前上節目時，表示一直想幫劉品言介紹對象，她也解釋其實從兩人認識時就有這個想法，錄影時剛好想起這個往事才會提起。

▲楊謹華日前與劉品言見面，完全看不出好友懷孕。（圖／翻攝自Instagram）