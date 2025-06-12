《史迪奇》真人版被譽「迪士尼真人改編最後希望」　全球票房超出預期

文／人物誌

2025年迪士尼喜劇片《星際寶貝：史迪奇》，改編自2002年動畫電影《星際寶貝》，相隔23年的改編新譯，讓童年記憶中毛茸茸又古靈精怪的「史迪奇」，重新回到我們的視野！這部被譽為「迪士尼真人改編最後希望」的電影，全球票房現已突破3.92億美元，相較《白雪公主》所締下的難堪表現，《星際寶貝：史迪奇》的表現早已超出預期。

本片故事始於銀河聯邦，瘋狂科學家強霸創造出帶有驚人破壞力、超高智商的實驗生物626，牠的外型怪異、行為反叛，被聯邦一致認定為宇宙級危險生物，判處立即流放。然而，626憑藉聰明才智劫持太空巡邏艦，獨自逃脫前往地球，降落在擁有絕美海洋生態的夏威夷考艾島，遇到了小女孩莉蘿並展開一段關於「ohana（家人）」的溫馨故事。

▲真人版莉蘿由來自夏威夷的八歲小女孩Maia Kealoha飾演。（圖／迪士尼影業，下同）

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夏威夷演員忠實還原角色形象，呈現對夏威夷文化的溫柔描繪與致敬

自幼失去雙親的莉蘿與姊姊蘭莉相依為命，因為照顧妹妹的緣故，蘭莉不得不被迫長大，為了保住對妹妹的監護權，蘭莉犧牲夢想、放棄學業，前往海灘餐廳工作，勉強支付沉重的帳單與保費，期望能得到社工的認可。一日，莉蘿前往流浪動物收容中心，遇見了一身藍色皮毛的怪奇小狗，高親和力的表現讓莉蘿決定收養牠，將偽裝成小狗的626，視為新的家人。

在電影中飾演莉蘿的演員，是由來自夏威夷的八歲小女孩Maia Kealoha飾演，從小就學習手工編織、草裙舞的Maia，彷彿就是動畫中的莉蘿走出銀幕；飾演蘭莉的Sydney Agudong雖非夏威夷族人，但同樣是在夏威夷考艾島出生、成長，深諳夏威夷文化的Sydney，演出富具堅韌形象的角色也是相當合適。尊重原作、符合期待的選角，使電影在未上映前便獲得高度讚譽，也為迪士尼往後的翻拍之路，樹立指標性的象徵。

「家人有時候並不完美，但並不代表他們不好。」

《星際寶貝：史迪奇》保留了原作的經典元素，除了動畫情節的還原，經典插曲的置入，更是逼出不少忠實粉絲的眼淚，包含片頭曲〈He Mele No Lilo〉，歌頌國王Kalakaua與夏威夷的生態美景，瞬間將影廳觀眾帶往夏威夷；另一首動畫原創主題曲〈Hawaiian Roller Coaster Ride〉，唱出在風光明媚的夏威夷沙灘，乘著衝浪板穿梭在海與浪之間，作為夏威夷觀光宣傳影片也不為過。

「Ohana 的意思就是家人，家人就是沒有人會被放棄，或被遺忘。」經典台詞傳達了電影的主軸精神，表達了家人的組成是選擇與包容，儘管家人有時候並不完美，但並不代表他們不好。作品的成功，除了建立在對原作的完美保留，針對夏威夷文化的刻畫更是吸睛，觀眾得以從電影認識Ohana家族文化、夏威夷傳統Hula（草裙舞），溫馨的情節搭配地方人文風情，必然是大人、小孩都能樂在其中的迪士尼電影。

《星際寶貝：史迪奇》現已在全國各大戲院上映，把握上映檔期，一同進戲院感受穿越太空、夏威夷的驚奇冒險！

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