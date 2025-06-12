ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊丞琳唱一半「突cue導播拍近點」！
超商24款熱門冰品熱量排行榜！
直擊／金泰希睽違13年訪台！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

汪小菲 大S 趙駿亞 吳婉君 王齊麟 李洋 陸星材 星野源

《史迪奇》真人版被譽「迪士尼真人改編最後希望」　全球票房超出預期

文／人物誌

2025年迪士尼喜劇片《星際寶貝：史迪奇》，改編自2002年動畫電影《星際寶貝》，相隔23年的改編新譯，讓童年記憶中毛茸茸又古靈精怪的「史迪奇」，重新回到我們的視野！這部被譽為「迪士尼真人改編最後希望」的電影，全球票房現已突破3.92億美元，相較《白雪公主》所締下的難堪表現，《星際寶貝：史迪奇》的表現早已超出預期。

本片故事始於銀河聯邦，瘋狂科學家強霸創造出帶有驚人破壞力、超高智商的實驗生物626，牠的外型怪異、行為反叛，被聯邦一致認定為宇宙級危險生物，判處立即流放。然而，626憑藉聰明才智劫持太空巡邏艦，獨自逃脫前往地球，降落在擁有絕美海洋生態的夏威夷考艾島，遇到了小女孩莉蘿並展開一段關於「ohana（家人）」的溫馨故事。

▲真人版莉蘿由來自夏威夷的八歲小女孩Maia Kealoha飾演。（圖／迪士尼影業，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏威夷演員忠實還原角色形象，呈現對夏威夷文化的溫柔描繪與致敬

自幼失去雙親的莉蘿與姊姊蘭莉相依為命，因為照顧妹妹的緣故，蘭莉不得不被迫長大，為了保住對妹妹的監護權，蘭莉犧牲夢想、放棄學業，前往海灘餐廳工作，勉強支付沉重的帳單與保費，期望能得到社工的認可。一日，莉蘿前往流浪動物收容中心，遇見了一身藍色皮毛的怪奇小狗，高親和力的表現讓莉蘿決定收養牠，將偽裝成小狗的626，視為新的家人。

在電影中飾演莉蘿的演員，是由來自夏威夷的八歲小女孩Maia Kealoha飾演，從小就學習手工編織、草裙舞的Maia，彷彿就是動畫中的莉蘿走出銀幕；飾演蘭莉的Sydney Agudong雖非夏威夷族人，但同樣是在夏威夷考艾島出生、成長，深諳夏威夷文化的Sydney，演出富具堅韌形象的角色也是相當合適。尊重原作、符合期待的選角，使電影在未上映前便獲得高度讚譽，也為迪士尼往後的翻拍之路，樹立指標性的象徵。

「家人有時候並不完美，但並不代表他們不好。」

《星際寶貝：史迪奇》保留了原作的經典元素，除了動畫情節的還原，經典插曲的置入，更是逼出不少忠實粉絲的眼淚，包含片頭曲〈He Mele No Lilo〉，歌頌國王Kalakaua與夏威夷的生態美景，瞬間將影廳觀眾帶往夏威夷；另一首動畫原創主題曲〈Hawaiian Roller Coaster Ride〉，唱出在風光明媚的夏威夷沙灘，乘著衝浪板穿梭在海與浪之間，作為夏威夷觀光宣傳影片也不為過。

「Ohana 的意思就是家人，家人就是沒有人會被放棄，或被遺忘。」經典台詞傳達了電影的主軸精神，表達了家人的組成是選擇與包容，儘管家人有時候並不完美，但並不代表他們不好。作品的成功，除了建立在對原作的完美保留，針對夏威夷文化的刻畫更是吸睛，觀眾得以從電影認識Ohana家族文化、夏威夷傳統Hula（草裙舞），溫馨的情節搭配地方人文風情，必然是大人、小孩都能樂在其中的迪士尼電影。

《星際寶貝：史迪奇》現已在全國各大戲院上映，把握上映檔期，一同進戲院感受穿越太空、夏威夷的驚奇冒險！

延伸閱讀

《海洋奇緣 2》：迪士尼年末壓軸動畫鉅作，一段關於海洋與神靈的冒險

《白雪公主》：經典動畫重新詮釋引軒然大波，特效、音樂帶來的豐盛童話饗宴

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌迪士尼電影動畫史迪奇

推薦閱讀

劉品言重訓「孕肚首曝光」！小腿還是超細 連晨翔在旁護妻全被拍

劉品言重訓「孕肚首曝光」！小腿還是超細 連晨翔在旁護妻全被拍

13小時前

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店

6小時前

汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她揭真相回擊

汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她揭真相回擊

6/11 19:58

「波霸」葉子楣慶生趴辣挺車頭燈！　大咖港星都來了…他罕見獻唱

「波霸」葉子楣慶生趴辣挺車頭燈！　大咖港星都來了…他罕見獻唱

10小時前

小16歲國手尪求歡「5分鐘速戰」！《星光》女星認了：高分貝過程是演的

小16歲國手尪求歡「5分鐘速戰」！《星光》女星認了：高分貝過程是演的

9小時前

周杰倫病倒了！　無奈宣布「要休養一陣子」：快瘋了

周杰倫病倒了！　無奈宣布「要休養一陣子」：快瘋了

4小時前

鄧紫棋「6年沒收到版稅」！　宣布反擊痛哭：發現當下如雷轟頂

鄧紫棋「6年沒收到版稅」！　宣布反擊痛哭：發現當下如雷轟頂

9小時前

昔《超偶》魔王才入圍金曲獎　突宣布「已經懷孕7個月」！

昔《超偶》魔王才入圍金曲獎　突宣布「已經懷孕7個月」！

6/11 07:00

台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面

台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面

6/11 10:56

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝

6/11 07:07

陳大天閃兵丟工作「吃老本扛房貸」！未婚妻露面揭近況：不影響我對他感覺

陳大天閃兵丟工作「吃老本扛房貸」！未婚妻露面揭近況：不影響我對他感覺

9小時前

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮

6/11 12:03

熱門影音

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！
「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重

「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人
阮經天.陳喬恩同框錄綜藝　雨中漫步..夢回《命中》！

阮經天.陳喬恩同框錄綜藝　雨中漫步..夢回《命中》！
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
前男友「萬秀金孫」張瑞夫有新歡　Lulu祝福：行情不錯爹斯內

前男友「萬秀金孫」張瑞夫有新歡　Lulu祝福：行情不錯爹斯內
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
鄭靚歆辦女女婚宴　媽媽胡文英穿超辣

鄭靚歆辦女女婚宴　媽媽胡文英穿超辣
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

黃子韜被女網紅狂問：有想過離婚嗎？　嚇出汗..提醒徐藝洋「跟她聊天太危險」

黃子韜被女網紅狂問：有想過離婚嗎？　嚇出汗..提醒徐藝洋「跟她聊天太危險」

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

BTS RM和V退伍「吹薩克斯風登場」　金泰亨喊：想盡快奔向ARMY！

BTS RM和V退伍「吹薩克斯風登場」　金泰亨喊：想盡快奔向ARMY！

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

蔡依林「模仿憤怒兔子」超像XD　想下班睡覺：以後2點辦演唱會

蔡依林「模仿憤怒兔子」超像XD　想下班睡覺：以後2點辦演唱會

看更多

楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

籃籃超荒謬唱高音召喚山豬！ 職人拉小提琴山豬真的出現

26分鐘前0

眾星力挺鄧紫棋！王力宏楊丞琳全在列　李榮浩轉發她笑回「謝乾爹」

1小時前11

侯佩岑疑遭《浪姐6》隊友私下偷酸！　被諷「直女媽寶」衝熱搜　

1小時前10

黃少谷為養家「兼職司機、房仲2年」！　辛酸曝：演藝圈沒我工作

2小時前3

陳匡怡不爽被酸物質、崩壞！　陳沂點出關鍵：轉變太可惜

2小時前20

張信哲北流參觀展覽　驚喊：我的書桌怎麼在這...竟是天團成員借走

2小時前22

男星昔信貸炒股慘負債　「現南京東路坐擁200坪房產」驚人身價曝光

3小時前112

林志玲現身日本活動！「50歲真實狀態」驚艷日媒：完全看不出

3小時前10

INFINITE南優鉉「隨身攜帶粉絲照片」超暖心！來台合作彭小刀真實反應曝

3小時前0

陳匡怡「感情現況」曝光！連曬豪車照被批炫富…二度回擊：想太多

讀者迴響

熱門新聞

  1. 劉品言重訓「孕肚首曝光」！小腿還是超細 連晨翔在旁護妻全被拍
    13小時前104
  2. 結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店
    6小時前283
  3. 汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她揭真相回擊
    6/11 19:581210
  4. 「波霸」葉子楣慶生趴辣挺車頭燈！　大咖港星都來了…他罕見獻唱
    10小時前187
  5. 小16歲國手尪求歡「5分鐘速戰」！《星光》女星認了：高分貝過程是演的
    9小時前89
  6. 周杰倫病倒了！　無奈宣布「要休養一陣子」：快瘋了
    4小時前248
  7. 鄧紫棋「6年沒收到版稅」！　宣布反擊痛哭：發現當下如雷轟頂
    9小時前325
  8. 昔《超偶》魔王才入圍金曲獎　突宣布「已經懷孕7個月」！
    6/11 07:0021
  9. 台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面
    6/11 10:564666
  10. 吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝
    6/11 07:074655
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合