賈乃亮女兒突曬全家福「想念變嘆息」　被問父母復合吐心聲：習慣了

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星李小璐在2017年被爆出軌饒舌歌手PG ONE，2019年和丈夫賈乃亮離婚，近年鮮少出現於螢光幕前。而她和賈乃亮的女兒甜馨因曾參加《爸爸回來了》，一舉一動都備受網友關注，9日曬出一家三口的照片更引發議論。

▲賈乃亮和李小璐先前曾一起為甜馨舉辦生日派對。（圖／翻攝自微博／賈乃亮）

甜馨9日在社群平台罕見曬出和賈乃亮、李小璐的合照，以及數張童年舊照，並配文表示：「想念變成空氣在嘆息。」引發外界對其希望父母復合的揣測。對此，甜馨迅速在留言區回應說：「謝謝大家的安慰！不用再勸複合啦！時間太久了，已經習慣了這樣的生活，爸爸空出來的時間會回來陪我。雖然我不怎麼會表達愛，也是個扭捏的人，但是我會感受到你們和我家人的愛的！謝謝大家。」不僅澄清了網友的臆測，也展現了她在父母離異後的成熟心態。

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▲甜馨曬舊照。（圖／翻攝自甜馨抖音）

賈乃亮與李小璐正式離婚後，兩人雖分開生活，但始終保持友好關係，共同撫養女兒，也曾數度被傳復合。不過這期間，賈乃亮和李小璐也曾各自傳出擁有新戀情，兩人似乎只是維持盡父母義務的關係。

▲甜馨表示已經習慣了父母離異後的生活。（圖／翻攝自甜馨抖音）