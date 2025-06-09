劉品言老公連晨翔背景起底！　昔客串《想見你》熱吻許光漢

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉品言今（9日）在無預警公開結婚及懷孕喜訊，新郎為合作過兩次的男星連晨翔，消息讓眾多網友感到相當驚訝。事實上，連晨翔也是偶像出身，更曾參演過夯劇《想見你》，和許光漢上演「熱吻」戲碼。

▲ 連晨翔和劉品言宣布結婚。（圖／翻攝自連晨翔臉書）

今年33歲的連晨翔，在2014年以偶像男團SpeXial第二期成員身份正式出道，並迅速憑藉帥氣外型及舞台魅力贏得關注。然而，他於2017年宣布退出團體，展開個人演藝生涯，也將重心轉往戲劇領域。

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▲連晨翔是男團SpeXial出身。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208）

連晨翔演出過《以你為名的青春》、《通靈少女2》、《台北女子圖鑑》等。他在2019年時，也客串了人氣影集《想見你》，在劇中飾演王詮勝（許光漢飾演）暗戀的對象，與許光漢還有一場激烈親吻戲，當時掀起熱烈話題。

▲連晨翔在《想見你》中和許光漢有吻戲。（圖／中視提供）

據悉，連晨翔是在2022年拍攝戴愛玲《不想聽見的歌》的MV時，和劉品言結下緣分，後來兩人還於新劇《舊金山美容院》中飾演青梅竹馬、從朋友變情人。如今戲外的兩人也終成眷屬，好消息吸引大票圈內好友祝賀。

▲連晨翔基本資料。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）