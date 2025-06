Tyson Yoshi7月喜事連發！　開唱撞期愛妻生日曝光「驚喜計畫」

▲ Tyson Yoshi香港演唱會宣布加場。(圖/想不到音樂工作室提供)



記者翁子涵/台北報導

Tyson Yoshi將在登上香港啟德體藝館舉辦全新巡演《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》,昨(8日)趁勢宣布再加開一場,日前也和香港情歌王子張敬軒推出新歌〈By My Side〉,新歌、演唱會接連傳捷報雙喜臨門,讓七月生日的Tyson Yoshi直呼:「感覺像是提早收到生日禮物,超級開心!」

▲▼ Tyson Yoshi與張敬軒合作新歌。(圖/想不到音樂工作室提供)

值得一提的是,今年七月可說是Tyson Yoshi重大月份,演唱會、生日、婚禮都在七月接連展開,加上香港演唱會首場演出(7月5日)碰巧是未婚妻Christy的生日,讓整個七月都好事連連的Tyson Yoshi笑說:「真的是LUCKY 7!」雖然因為開唱無法幫未婚妻慶生,但Tyson早有準備,「她可能演唱會看到一半就要飛奔到機場,提早到歐洲準備婚禮的事宜,所以7/5當晚我打算率先找歌迷大合唱生日歌給Christy聽!」

他與張敬軒首次合作的新歌〈By My Side〉,期望喚起大家對小動物的關注與愛護,Tyson Yoshi私下是標準的「貓奴」,常透過社交網站呼籲「領養代替購買」的他,與未婚妻 Christy 身體力行領養了黑貓「jackjack」、兩隻小貓「亞拉」及「蛋蛋」,還幫 3 隻「浪浪」打造溫暖的家,還讓愛貓jackjack入鏡獻出「螢幕處男秀」,他笑說:「Jack 哥雖然是第一次拍 MV,但是演出100 分,整個團隊都以牠『貓』首是瞻,Jack 哥才是真正的男主角!」