Tyson Yoshi7月喜事連發！　開唱撞期愛妻生日曝光「驚喜計畫」

▲ Tyson Yoshi香港演唱會宣布加場。（圖／想不到音樂工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

Tyson Yoshi將在登上香港啟德體藝館舉辦全新巡演《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》，昨（8日）趁勢宣布再加開一場，日前也和香港情歌王子張敬軒推出新歌〈By My Side〉，新歌、演唱會接連傳捷報雙喜臨門，讓七月生日的Tyson Yoshi直呼：「感覺像是提早收到生日禮物，超級開心！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Tyson Yoshi與張敬軒合作新歌。（圖／想不到音樂工作室提供）

值得一提的是，今年七月可說是Tyson Yoshi重大月份，演唱會、生日、婚禮都在七月接連展開，加上香港演唱會首場演出（7月5日）碰巧是未婚妻Christy的生日，讓整個七月都好事連連的Tyson Yoshi笑說：「真的是LUCKY 7！」雖然因為開唱無法幫未婚妻慶生，但Tyson早有準備，「她可能演唱會看到一半就要飛奔到機場，提早到歐洲準備婚禮的事宜，所以7/5當晚我打算率先找歌迷大合唱生日歌給Christy聽！」

他與張敬軒首次合作的新歌〈By My Side〉，期望喚起大家對小動物的關注與愛護，Tyson Yoshi私下是標準的「貓奴」，常透過社交網站呼籲「領養代替購買」的他，與未婚妻 Christy 身體力行領養了黑貓「jackjack」、兩隻小貓「亞拉」及「蛋蛋」，還幫 3 隻「浪浪」打造溫暖的家，還讓愛貓jackjack入鏡獻出「螢幕處男秀」，他笑說：「Jack 哥雖然是第一次拍 MV，但是演出100 分，整個團隊都以牠『貓』首是瞻，Jack 哥才是真正的男主角！」

