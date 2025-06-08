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嚴泰九出道17年才舉辦見面會　「拒用Kakao Talk到經營IG」羞澀反差萌曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員嚴泰九以冷峻形象著稱，但他在戲劇《我的黑幫男友》裡顛覆過往形響，飾演隱退黑幫大哥「徐持煥」，並與兒童內容創作者「米妮姊姊」展開一段又甜又逗的戀情。有趣的是，這位「浪漫喜劇王」私下其實沒在用Kakao Talk，他習慣用簡訊或Email溝通，低調作風與角色反差強烈，也讓粉絲更著迷。

▲▼ 嚴泰九出道17年才舉辦見面會　「拒用Kakao Talk到經營IG」羞澀反差萌曝光。（圖／東森戲劇台提供）

▲嚴泰九個性超反差，過去拒用Kakao Talk到經營IG。（圖／東森戲劇台提供）

嚴泰九因演出《我的黑幫男友》受封「浪漫喜劇王」，但導演金榮煥透露他其實私底下很害羞，戲裡呈現的正是他的真實樣貌，反轉魅力十足。事實上，嚴泰九過去連Kakao Talk（韓國通訊軟體）都沒有使用，曾在受訪時提及自己最初和工作人員都是靠簡訊或打電話聯繫，後來為了讓夥伴更方便才改用Email往返，直到《我的黑幫男友》在韓播出後，才成立官方IG與粉絲互動，更舉辦出道17年來首場粉絲見面會，人氣持續攀升。

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▲▼ 嚴泰九出道17年才舉辦見面會　「拒用Kakao Talk到經營IG」羞澀反差萌曝光。（圖／東森戲劇台提供）

▲韓善伙挑戰浪漫戲劇片《我的黑幫男友》。（圖／東森戲劇台提供）

女主角韓善伙飾演的「高恩河」是一位兒童內容創作者，儘管頻道訂閱數低迷而遭到公司排擠，但她依舊不屈不撓，只為傳遞更多的愛與幸福給孩子們。她在劇中搞笑演出，事實上對兒童內容創作者一職很不熟悉，在拍攝前參考許多影片，對於編劇能從孩子們的視角來創作，就如同幼兒園老師般很了不起。

▲▼嚴泰九出道17年才舉辦見面會　「拒用Kakao Talk到經營IG」羞澀反差萌曝光。（圖／東森戲劇台提供）

▲嚴泰九、韓善伙2019年合作過《救救我2》。（圖／東森戲劇台提供）

兩位男、女主角其實早在2019年的《救救我2》合作過，當時韓善伙飾演嚴泰九的初戀，兩人有著微妙情愫，相隔5年再續前緣，從冤家相遇一路發展成轟轟烈烈的戀愛，她表示「我自己很期待，也希望觀眾會覺得我們很相配。」。《我的黑幫男友》9日晚間10點在東森戲劇台首播。

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