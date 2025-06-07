才剛成為3寶爸媽一個月　金曲歌王不捨曝愛妻「罹乳癌第二期」

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王羅文裕今年4月底才宣布小兒子「量量」的到來，成為三寶爸，還心疼透露老婆「吃全餐」，足足14個小時才剖腹生產。今是他和老婆結婚十週年，小兒子也剛滿月沒多久，沒想到羅文裕竟分享老婆確診乳癌第二期的消息，且是在小兒子出生後檢查才得知。

▲羅文裕陪伴老婆對抗病魔。（圖／翻攝羅文裕臉書）

羅文裕今天發文表示，十年前的婚禮上，在親友面前許下承諾「無論健康或疾病、富裕或貧窮，我都願意陪妳走一輩子」，他說：「那時候，我們以為幸福會一直延續，從未想過，『疾病』這兩個字，會這麼真實、這麼突然地走進我們的生活。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在得知確診乳癌後，羅文裕夫妻開始默默地查資料、問醫生、調整作息，積極接受治療，因此今天雖然是小倆口結婚十週年，「沒有蛋糕、沒有旅行、沒有禮物，只有面對化療後求平安的心；但對我來說，這卻是我們最有意義的一年，因為我比任何時候都更清楚：我們更需要彼此，我們會一起撐過去。」

▲羅文裕和老婆今天結婚滿10週年。（圖／翻攝羅文裕臉書）

他感性對愛妻告白：「有上帝在，有我在，還有三個孩子的笑聲在，我相信：我們一定可以。所以，十年後的今天，我想再一次，深深對妳說：我願意。」更表示老婆就算掉頭髮一樣很美。網友也紛紛湧入，為兩人加油打氣。