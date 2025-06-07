日美少女體操選手「宣布轉行拍AV」！　可愛肉感身材掀老司機暴動

記者劉宛欣／綜合報導

日本體操排名第8的選手成瀬花奈，日前宣布引退，接著拋出進軍AV市場的震撼彈。她直言過去的運動生涯鍛鍊了她的柔軟度與身體素質，但在求職市場上並未帶來實質優勢，為了未來生活，她決定以全新的方式發揮優勢，於面試後迅速獲得知名片商Moodyz的合約，正式出道。

▲日本體操選手成瀬花奈準備以AV女優身分出道。（圖／翻攝自X）

成瀬花奈多年體操經驗，讓她擁有驚人的柔軟度，退役後仍保持良好狀態，台灣AV達人一劍浣春秋便發文大讚她的潛力，表示成瀬花奈的外型不僅可愛，身材肉感卻不顯臃腫，特別是F罩杯的豐滿胸部與圓潤的臀部，讓不少老司機相當期待。雖然她的過去排名與背景仍有爭議，但片商提供的劇照展現了她在鏡頭前的自信姿態。

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▲老司機期待成瀬花奈能善用體操經驗，發揮不同優勢。（圖／翻攝自X）

一劍浣春秋在看過成瀬花奈出道作劇照後，點出了唯一可惜之處「感覺不出成瀬花奈的身體有多軟Q」，不過依舊看好她的前景，直言「絕對不是炮灰，值得好好栽培」，還提到如果是由自己來栽培，會努力幫她爭取在另一家片商出道的機會，最後他表示：「現在只能祝福她有被注意到，一炮而紅最好。」