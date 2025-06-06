愷樂曬1歲兒「穿尿布拿拖把打掃」影片萌翻！　媽媽讚：給5星好評

記者劉宛欣／綜合報導

藝人愷樂（蝴蝶姐姐）去年9月驚喜宣布生子的好消息，今年4月曬出兒子萌照，首次透露孩子已經滿一歲。她婚後專心在帶小孩，社群充斥著寶寶成長的生活記錄，流露出滿滿母愛，6日她再度於Threads分享兒子在家拿著拖把清掃的可愛模樣，萌翻不少網友。

▲愷樂經常透過社群分享母子生活。（圖／翻攝自愷樂IG）

愷樂6日在Threads曬出一段短片，影片中可以看到兒子穿著無袖小背心與尿布，步伐不穩地拿著拖把，作勢在清掃家中地板，愷樂將全程記錄下來，內文幽默寫下「今天的清潔人員滿認真的，我給他五星好評」，超萌模樣吸引大批粉絲湧入按讚留言，紛紛稱讚「太可愛了吧」、「這樣可以跟媽咪拿零用錢吧」、「好快喔，會走路了」。

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▲愷樂曬出兒子超萌打掃影片。（圖／翻攝自愷樂Threads）

已經消失在螢光幕前長達4年的愷樂，讓許多粉絲相當想念，前陣子就有人留言問道：「什麼時候才能在螢光幕前看到妳？好想妳在節目上的時候呀！」對此，愷樂則以輕鬆語氣回應：「妳先看一下我以前節目的重播。」內容曝光後，再度掀起討論，同時也吸引不少人在底下留言「好棒」、「好厲害」、「辛苦了媽咪，這都是甜蜜的回憶呢！」