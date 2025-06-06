快訊／范瑋琪《歌手》慘遭淘汰！　陸網酸：聲音好抖...下台痛哭

記者蔡琛儀／綜合報導

大陸節目《歌手2025》今晚播出，范瑋琪（范范）補位歌手之姿登場，與香港情歌天后衛蘭進行一對一對決，搶節目參賽名額，她今晚帶來自己的經典歌曲〈最初的夢想〉，挑戰全程直播演唱，沒想到唱完後，衝上熱搜的關鍵字是「范瑋琪聲音好抖」、「范瑋琪破音」、還被網友狠虧：「范瑋琪明天是要高考嗎？這麼緊張。」最後范瑋琪拿下第八名，也是最後一名，挑戰失敗。

▲范瑋琪首次挑戰《歌手2025》失敗。（圖／翻攝微博／湖南衛視歌手）

范瑋琪下台後更忍不住爆哭，哭到一度說不出話：「對不起好失態喔」，她哽咽說：「不管怎麼樣我就是覺得...看到他們懇切的眼神跟我一起唱，然後給我這麼大的鼓勵，我覺得值了，真的值了。」

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隨後范范也正面回應網友批評她唱得很抖：「第一次參加這麼棒的節目，第一次表演，說不緊張是騙人的，可能網友說我聲音有點抖，我也虛心接受，接下來如果還有機會繼續唱歌的話，希望可以帶來更多更好的音樂給大家，可以跟這麼多這麼棒的音樂人合作、表演，我覺得我已經在追逐我最初的夢想的路上前進一大步了。」

在宣布無緣接下來的比賽後，范瑋琪依然正能量表示：「非常感謝《歌手》讓我參加，雖然第一次來就止步了，但還是很開心有很多收穫，學到很多，交到很多新朋友，接下來我會繼續努力認真唱歌，我會繼續往前走。」

▲今晚《歌手2025》競演結果。（圖／翻攝微博／湖南衛視歌手）

對於決定參賽的原因，范瑋琪在節目上感嘆，過去這5年發生太多事情，「我覺得生命真的好短暫喔，讓我更珍惜身邊擁有的東西，所以我想要重新回到舞台上，每一次我都很珍惜，因為你不知道，也許這就是你最後一次唱了，不曉得。」讓人聯想到是指今年2月在日本病逝的好友大S，以及自己的父母。

今晚《歌手2025》的排名，第一名按順序為Grace Kinstler、單依純、陳楚生、Mickey Guyton、衛蘭、馬嘉祺、GAI、范瑋琪。