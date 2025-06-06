饅頭媽終於發聲明！　否認當小三「我也很難過發生這樣的事」

記者劉宛欣／綜合報導

45萬網紅「饅頭媽」（林榆芯）捲入感情風波，網路上關於她又成為小三的傳聞甚囂塵上，當事男方6日透過律師正式發表聲明，鄭重澄清：「此次事件完全由我個人感情處理不當所致，饅頭媽並不知情，也從未介入他人感情，她是無辜的。」晚間，饅頭媽終於打破沉默，正式發表聲明表示「我並沒有介入他人感情」。

▲饅頭媽遭爆介入他人感情。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

饅頭媽6日在Instagram限時動態發表黑底白字的聲明，內文寫下「我並沒有介入他人感情，我也是被告知這次的狀況，我也很難過會發生這樣的事」，接著喊話：「不希望媒體跟特定團體惡意放大，我願意接受做為公眾人物被檢視，但也請各位網友不要以訛傳訛。」首次正式給出了回應。

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▲饅頭媽正式發聲駁斥小三疑雲。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

此前，有網友跑到饅頭媽的IG直播留言對質「可以詢問一下為什麼你新男友是跟別人同款男友」，掀起廣大網友吃瓜討論，饅頭媽一度被質疑「知三當三」，但正宮後續表示饅頭媽是「在不知情下介入」，幫饅頭媽澄清，「她不知道男方是有女友的，所以此事饅頭媽不知情。」並刪除相關貼文，但爭議仍持續延燒，讓她深陷小三疑雲，如今她與男方都出面說清楚，事情才算是告一段落。