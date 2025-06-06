T-ara芝妍離婚後造型突破！　「滿身前衛刺青」近況照曝光掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

女團T-ara成員芝妍2022年結婚嫁給棒球選手黃載均，但兩人的婚姻只維持2年，2024年11正式離婚，外界都稱兩人是「童話婚姻夢碎」。她離婚後積極在IG分享近況照與粉絲互動，5日上傳的照片裡，她的造型與過去截然不同，滿身貼滿前衛的花朵刺青圖，引發大批粉絲稱讚「好美」、「有種酷帥姐姐感」。

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▲T-ara芝妍貼上前衛刺青圖。（圖／翻攝自芝妍IG）



芝妍近日在IG發出最新近況照，她穿著白色露背貼身洋裝，秀出無暇美背，特別的是，她的手臂、手腕等部位充滿各種花類刺青圖案，鮮豔的顏色襯托出她的皮膚更白皙，與過往不同的前衛造型，令粉絲為之一亮，湧入留言表示「好美」。

▲T-ara芝妍新造型掀起討論。（圖／翻攝自芝妍IG）



新的造型嘗試獲得肯定，芝妍在妝容上也展現細節巧思，畫上細長眼線強調貓系輪廓，眼神既迷人又帶點距離感，營造出甜美與冷酷交織的獨特氣質，而她的五官本就立體，新的造型更顯氣場十足，完美展現「可愛與高冷的反差感」，令人難以移開目光。

芝妍離婚後，專注於個人事業發展，散發出更成熟且自信的能量，粉絲也紛紛留言鼓勵「更有魅力了」、「女王蛻變」。