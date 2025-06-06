《老狐狸》金馬導演蕭雅全爆性騷！女導怒控「掀衣舔胸」長文揭過程

記者劉宛欣／綜合報導

曾獲金馬獎、執導《老狐狸》等作品的名導蕭雅全，6日被導演陳蔚爾在臉書發文指控自2016年起，長期對她性暗示、言語騷擾及身體侵犯。文中雖未指名道姓，但給出了「第60屆金馬獎最佳導演得主」、《老狐狸》導演等描述，可推測為蕭雅全。她表示過去因對電影的熱愛選擇隱忍，但如今決定站出來，為受害者發聲「從這一刻開始，我不再是受害者，而是倖存者。」

▲蕭雅全遭指控性騷擾。（圖／攝影中心攝）



陳蔚爾在文中指出，蕭雅全多次在她單身時期，利用權勢與信任騷擾她，一次是以幫她按摩為由摸腿，另一次則是在她試圖抵抗時，仍被對方執意侵犯。最嚴重的一次發生於2019年，當時她到蕭雅全的工作室交接物品，兩人在微醺狀態下閒聊，對方突然出手，掀開她的衣服並舔胸部，其他的言語騷擾則包含「你穿短裙才聊」、「我對妳的身體很好奇」、「我們能不能單純做愛」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭雅全曾獲金馬獎最佳導演。（圖／攝影中心攝）



陳蔚爾還附上了多張與加害者的對話截圖，痛苦表示，自己因為這些經歷備受折磨，尤其蕭雅全在金馬得獎當晚的感言，更成為她的心理創傷觸發點。另一方面，陳蔚爾在2023年台灣METOO風波時，控訴2010年曾遭高雄市長辦公室主任洪智坤伸鹹豬手，當時也收到蕭雅全的訊息關心「還好嗎？」讓她覺得荒謬，心想「怎好意思傳這種訊息？」

陳蔚爾在文末呼籲，影視產業應正視性騷擾問題，希望自己的揭露能讓更多女性勇敢站出來。她指出：「如果連身為中生代導演的我都不敢說，這類事情只會繼續下去。」她希望這次的發聲能讓更多人意識到問題的嚴重性，避免未來有更多女性因不知情或無力反抗而受到傷害。

對此，《ETtoday星光雲》致電蕭雅全詢問，並未接聽。