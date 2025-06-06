老高創神秘頻道！　「7天狂飆2.4億點閱」本人都嚇傻

記者王靖淳／綜合報導

人氣YouTuber「老高與小茉」頻道擁有600多萬的粉絲訂閱，最近他在影片中透露，自己創了一個新頻道分享短影音，結果在短短7天的時間內，就達到高達2.4億點閱，讓他感到相當驚訝。內容曝光後，引發網友瘋猜這個頻道的網址。

▲「老高與小茉Mr&Mrs Gao」。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉Mr&Mrs Gao）

影片中，老高分享他在今年在5月下旬註冊全新信箱及YouTube帳號，連剪輯器材都換成新買的電腦，打造絕對隔離的測試環境。他表示自己不會告訴大家這個頻道是什麼頻道，包含網址、標題等可查資訊都全數隱匿，只用後台截圖分享成績，所有上傳及設定也全在新電腦完成。

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老高透露實測結果超乎預期，第5支短片突然爆了，原本前4支僅4千至7千次播放，結果爆紅影片首日即衝4萬、次日24萬，第3天破500萬，第4天達4,000萬，短短5天突破1億，第6天衝至1.81億，「我拍這個影片的時候，它正在第7天現在已經2億多，也就是說不到一周，大概2億多播放，那麼這個影片帶來訂閱數，也超過18萬，我想這個速度一定會減緩的，極限可能會落在3、4億左右。」