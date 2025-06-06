日本旅行中4歲愛女突尿道炎！潔哥挨批顧玩不顧娃…回嗆酸民沒常識

記者陳芊秀／綜合報導

網紅潔哥憑藉亮眼外型與親民個性深受網友喜愛，受封「鄉民女神」。她帶著女兒前往日本熊本旅遊，卻突遇小孩身體不適，憂心是尿道炎，於是在臉書發文求助，不料遭酸言批評顧玩不顧小孩，為此6日發長文還原事情經過。

▲日本旅行中4歲愛女突尿道炎！潔哥挨批顧玩不顧娃，親發長文反擊。（圖／翻攝自臉書）

潔哥發文說明當日情況，女兒早晨起床後提到尿尿有些不適，但精神狀況良好，且無頻尿或發燒等症狀。基於她過往的尿道炎經驗，認為初期症狀可能透過多喝水排尿自行改善，但身為一個非常焦慮的媽媽，她為了防範突發狀況，還是上網求助了解當地醫療資訊。她強調此舉是為了確保孩子健康，而非忽視問題。

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沒想到遭酸民批評「應該要直接買機票回台灣啊」、「小孩不舒服還玩得下去」，潔哥反駁「這真的沒常識到我笑出來」。她表示部分網友提議直接買機票返台的說法並不切實，因重症尿道炎會導致頻繁如廁，不可能忍耐長時間航程，也提到返台過程需耗費大量時間，包括過海關、等候班機及掛號就診等，因此合理且有效的處理方式是在日本當地就醫，最後反擊道「說真的要來酸我我奉陪啦，但有點常識再來酸，加油好嗎？」

潔哥也說明孩子後續狀況，經過一天的多喝水與排尿，女兒已恢復正常，並感謝許多家長熱心的私訊。

【潔哥全文】

上一篇在熊本詢問當地醫療資訊

也能被酸我顧玩不顧小孩

當天的狀況是這樣的

早上起床fa說尿尿有點痛

但除此之外都正常

精神好的不得了

也沒有頻尿或是發燒

我自己得過很多次尿道炎很清楚

這種在非常初期的狀態下

如果多喝水多尿尿

是有機會自己好

但是我身為一個非常焦慮的媽媽

總是會想到最糟糕的情況

所以我先上來詢問醫療資訊

免得到時候小孩突然變嚴重了不曉得怎麼辦

總之就有人酸說應該要直接買機票回台灣啊

小孩不舒服還玩的下去之類的

這真的沒常識到我笑出來

其它疾病我先不說

先說尿道炎好了

尿道炎如果很嚴重

根本就是會一小時上廁所無數次

大人都無法忍耐怎麼可能小孩撐的住！

還要花5.6個小時從熊本回台灣？

那個人還要硬凹說熊本很近

再近要不要過海關？要不要等飛機？

還要剛好要有飛機的班次

等飛機起飛降落拿行李衝診所等掛號都不用時間嗎？

這當然一定要先在日本當地看醫生舒緩症狀

不然根本不可能撐回台灣！！！

說真的要來酸我我奉陪啦

但有點常識再來酸

加油好嗎？

後續就是一個下午努力喝水尿尿

晚上的時候小孩說尿尿不痛了

隔天也恢復正常但我依舊有讓她多喝水

幸運的渡過這一次的危機

PS：也感謝私訊我提供很多建議的家長

認真感謝

留言處也有很多很珍貴的資訊

願大家帶小孩出國都可以平安順利的回家