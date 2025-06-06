4大台灣男女團合體開唱！　互動式舞台拉近觀眾距離

記者蔡琛儀／台北報導

「POP ERA」自去年12月首次舉辦即好評如潮，今年強勢回歸，將於7月26日在台北流行音樂中心Legacy TERA登場。主辦單位力邀FEniX、GENBLUE 幻藍小熊、HUR+、VERA四組男女團，並由黃宏軒、洗菜擔任開場嘉賓，聯手打造一場屬於青春與潮流的音樂盛宴。

▲▼POP ERA邀請眾多男女團開唱。（圖／星樂全球提供）

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FEniX五位成員顏值與實力兼備，出道以來持續進化，剛在台北舉辦首場售票演唱會，展現不滅鳳凰的舞台能量；GENBLUE 幻藍小熊憑〈ACT LIKE THAT〉打進韓國《THE SHOW》候補冠軍，更拿下文化演藝大賞KPOP新人獎，MV點閱逼近2000萬，氣勢如虹。

HUR+由九位女神級成員組成，擁有跨文化背景與全開女力，融合多元音樂風格與高規格舞台演出，勢必成為本次焦點；VERA則以跳脫框架的中性魅力與百變風格持續圈粉，舞台感染力強大，是不可錯過的現場魅力團體。

本次演唱會將打造派對式互動舞台，拉近粉絲與偶像距離。門票於6月6日KKTIX開賣，分為A區1980元、B區1380元，另有VIP1680元粉絲福利加購票。更多資訊請關注「POPERA」及「星樂全球娛樂」官方平台。