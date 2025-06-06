李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣創作歌手李茂珍曾節目《Sing Again - 無名歌手戰》嶄露頭角，細膩的嗓音收服很多觀眾，在韓知名度極高。怎料，他4日出席天安音樂祭慶典時，彩排期間卻遭到工作人員趕下台，對方使用不禮貌的半語講著「現在在幹嘛啊？」李茂珍表情尷尬，隨後向台下的粉絲揮揮手致歉後便離開了，偶像在歌迷面前遭欺壓，影片引起眾怒。

▲▼李茂珍日前彩排遭尷尬趕下台。（圖／翻攝自YouTube）



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根據粉絲曝光的影片裡，李茂珍正在專心彩排中，卻在唱到一半時，工作人員拿起麥克風不耐煩地用非敬語語法說著：「請下台，別再彩排了，現在在幹嘛啊？」隨後就一名工作人員上台把他請下去，背景音則有另一人表示「等等演出再給你調整音響的時間，現在後面另一則在待機彩排了」，李茂珍表情極尷尬、當場被趕下台。

▲▼李茂珍被趕下台還跟粉絲點頭致意。（圖／翻攝自YouTube）



李茂珍當著粉絲的面被趕下台，且工作人員語氣不耐煩，令歌迷為他抱不平，影片很快就在網路上流傳，影片下方留言痛罵「工作人員是有多大牌，還敢拿著麥克風講半語」、「對於這麼有名的歌手都這麼沒禮貌了，對待沒名氣的歌手豈不是更無理」、「李茂珍的表情超無助」、「李茂珍還揮手抱歉太善良了」。

隨著粉絲抗議聲浪變大，演出主辦單位於5日在官網致歉：「開幕式慶典在採排中所發生的不光彩事件，讓李茂珍歌手及其粉絲造成傷害，以及在現場的觀眾們，致上深深地歉意。」主辦表示，該名工作人員已經向歌手本人致歉，未來會加強員工教育，防止類似事件再度發生。李茂珍方面，他不計前嫌，預計於7日再度站上同個舞台，為歌迷帶來精彩演出。