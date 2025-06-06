YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊

記者陳芊秀／綜合報導

知名越南旅遊YouTuber「Khoa Pug」近日在東京拍攝旅遊影片，造訪了知名餐廳「六本木田舍家東店」享用爐端燒料理。而他大啖美食同時，身邊居然坐著一位好萊塢巨星，但本人全程專注吃美食，完全未發現身旁的明星光環。影片公開後，網友激動留言：「怎麼會跟最美麗的明星坐在一起」、「快回頭看啊」！

▲越南旅遊YTR「Khoa Pug」吃美食拍片！旁邊坐好萊塢巨星娜塔莉波曼沒發現。（圖／翻攝自YouTube）

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現年32歲的Khoa Pug擁有超過473萬訂閱粉絲，5月11日分享了一段在日本東京旅遊影片。他特地造訪了曾接待美國總統川普的六本木田舍家東店，對店內的熱鬧氣氛非常好奇。

巧合的是，Khoa Pug進入店內後，恰好剩下與主廚對坐旁邊的兩個座位，他便在毫無察覺的情況下與知名女星娜塔莉波曼共餐。而且他全程只專注於捕捉店內的美食畫面，彷彿沒有察覺身邊是好萊塢大明星。

▲Khoa Pug專注介紹烤蝦，娜塔莉波曼轉頭看到鏡頭露出微笑。（圖／翻攝自YouTube）

而娜塔莉波曼展現親民的一面，當Khoa Pug端著烤蝦面對鏡頭說話時，她跟著看了下鏡頭，接著自然地轉頭與友人交談，見網紅端來紅魚料理時，忍不住露出驚訝表情，但態度顯得相當輕鬆愜意。

▲「Khoa Pug」介紹高級紅魚料理，娜塔莉波曼轉頭驚訝看了一眼。（圖／翻攝自YouTube）

眼尖網友認出大明星留言：「坐在Khoa旁邊的是娜塔莉波曼（Natalie Portman），她是世界頂級明星之一。主演過《這個殺手不太冷》、《雷神》系列、《星際大戰》。憑藉《黑天鵝》獲得奧斯卡獎。目前正在拍攝漫威的《末日》。她是一位真正的超級明星。」

而Khoa Pug在影片留言區回應：「天啊，坐在雷神索爾的老婆旁邊吃飯，居然沒打個招呼，真是太扯了。」網友笑回「哭吧，Khoa，哈哈」、「哈哈哈，太可惜了，要是我一定會要求拍照，然後嘮叨一堆有的沒的，哈哈」'「「哈哈哈，這樣你也沒認出來」、「那位小姐看了好幾次，大概是在看這位先生吃什麼，一直在講些聽不懂的話」。