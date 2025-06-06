孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」

記者劉宛欣／綜合報導

網紅孫生捲入性騷擾、妨礙性自主案件，引發社會高度關注，事件起於他2024年與一名B女相約吃飯後，雙方前往汽車旅館發生性行為。事後B女上網發文，稱自己是遭對方逼迫「被迫就範」，並控訴孫生將私密影片交由另一位吳姓女網紅觀賞。對此，台北地檢署5月28日指揮警方搜索並拘提孫生與吳女，29日晚間訊後諭令孫生以50萬元、吳女5萬元交保。孫生時隔多日也在IG吐露了近期心情。

▲孫生捲入妨礙性自主案件。（圖／翻攝自孫生Instagram）

孫生6月5日晚間透過Instagram限時動態吐露心聲，他在內文中寫道：「我現在終於知道自己是怎麼樣的人，證明給身邊人看就好了，就算是全台灣人都誤會你又如何？只有你自己知道你是怎麼樣的人。」他坦言，過去總是太急於自清，容易衝動行事，如今選擇放慢腳步，「讓子彈飛一會兒，或許才是正確的」，照片中他拿著啤酒喝，旁邊還附上乾一杯字樣。

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▲孫生發文抒發心情。（圖／翻攝自孫生Instagram）

此外，他也提到自己的創作狀態似乎未受太大影響，還自豪表示：「阿芬現在的影片都超強，因為很多都是我想的。」展現對作品品質與創意的自信。儘管官司纏身，孫生在社群平台上仍持續維持更新。