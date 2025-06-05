中山美穗21歲兒放棄20億遺產！　律師分析「背後原因」：不難理解

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星中山美穗在去（2024）年12月驟逝，消息震驚全亞洲粉絲。她離世後，留下的巨額遺產，遠在法國定居的唯一兒子，最終選擇放棄繼承，引起各界熱議。對此，律師蘇家宏特別透過臉書發文兒子選擇拋棄繼承，背後可能涉及的現實考量。

▲中山美穗離世後，兒子選擇拋棄繼承。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

蘇家宏指出，中山美穗21歲的兒子選擇放棄繼承，從法律與人情角度來看，並不難理解。他表示，中山的遺產主要是名錶、珠寶、音樂著作權等難以變現的資產，並非現金，加上母子早年情感疏遠、十多年未曾聯繫，這份遺產對兒子來說可能不僅無益，還可能是情感上的重負。此外，日本遺產稅最高可達55%，若中山美穗遺產如外界預估高達20億日圓（約4.18億台幣），稅負壓力龐大，加上兒子居住於法國，若要繼承還需面對繁瑣的法律程序，這些都可能是他選擇拋棄的原因。

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▲中山美穗的兒子現居法國。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

蘇家宏進一步分析，選擇不繼承遺產的理由，其實多數與生活背景、心理狀況及過往經歷息息相關。他舉例，有些人因傳統觀念被迫讓出繼承權，也有人擔心一旦繼承便要承擔債務，或因過往創傷、移居國外等因素，刻意與原生家庭切割。他感嘆道：「每一個拋棄繼承的決定背後，不只是法律與金錢，更是情感的缺席與溝通的斷裂。」