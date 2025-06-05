SpeXial團長羅宏正認「私下傳訊」關心陳向熙　隊友連晨翔也發聲

記者黃庠棻／台北報導

男團SpeXial成員Teddy陳向熙捲入逃兵風波，以28萬元交保後便從此神隱，社群網站也都沒有更新，當時他在高雄拍攝BL劇《向流星許願的我們》，被警方到下榻飯店逮人，今（5）日傳出他遭換角，稍早劇組也證實此事。而他過去的團體成員羅宏正、連晨翔正好出席活動，被問及此事也做出回應。

▲SpeXial羅宏正（右四）、陳向熙（右一）。（圖／資料照）

SpeXial隊長羅宏正今（5）日跟著《男公館》劇組出席「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，與張立昂、吳思賢、陳奕、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝一同接受訪問，他一坐下就被問及Teddy閃兵風波，愣了一下便表示自己私底下有傳簡訊關心。

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▲羅宏正（右七）出席 「台流來襲」劇集聯合行銷記者會。（圖／記者黃克翔攝）

過去，SpeXial團體活動時Teddy相當依賴隊長羅宏正，兩人私下也有深厚友誼，因此在Teddy爆出閃兵風波時，羅宏正第一時間就傳了訊息關心，只是對方並沒有回覆，至於簡訊內容是責備或是安慰，他則低調表示就是「超精簡的關心」，雖然對方沒有回覆，但也不會想要直接致電打擾。

▲陳向熙捲入閃兵風波。（圖／翻攝自IG）

而連晨翔今（5）日出席了新戲《拜六禮拜》的首映記者會，也被問及昔日隊友Teddy閃兵一事，他透露當時SpeXial成員陸陸續續去當兵，並不會特別去討論當兵的事情，也表示自己有關心此事。

▲連晨翔出席《拜六禮拜》首播記者會。（圖／記者周宸亘攝）