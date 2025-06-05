愛雅身體出狀況「點滴打4天」！　自爆裝睡躲老公求歡：不能對到眼

記者孟育民／台北報導

女星愛雅今（5日）出席「世界白斑日」暨治療指引發布會，她分享自身經驗， 從誤解到陪伴走過斑斕蛻變的心路歷程。她也分享小時候會因為皮膚白，會被誤會生病，還會被笑，「長大後，反而會隨時會看自己的膚況，導致自己會有容貌焦慮，再加上自己很容易因為光過敏而產生不舒服，當天氣變冷的時候，皮膚就很容易浮現血管，皮膚會看起來花花的。所以只要皮膚有點狀況就會立刻去找醫生報到，很怕膚況不好，上鏡不好看、妝不好上。」

▲愛雅出席「世界白斑日」暨治療指引發布會。（圖／公關提供）



愛雅與圈外老公結婚3年，雖然無刻意避孕，但目前忙於工作以及照顧毛小孩，所以有點害怕懷孕，坦言有時候會躲老公，裝睡還會被對方搖醒，「現在工作多頭燒，一到日都沒休假，我最享受的就是一個人滑手機沒人管。」她透露都在躲避老公，但下秒害羞地說：「上禮拜還是有，不能常常對到眼！」

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▲愛雅刻意躲避老公。（圖／公關提供）

愛雅不忘放閃地說：「這幾天得重感冒。已經連打四天的點滴了！還好有老公在旁邊細心照顧，後來老公也跟著生病。很感謝老公要忙品牌、要顧狗，還要照顧我這個病人。最近他應該會覺得壓力很大，他都會在家唱歌紓壓，他的歌聲真的很好聽雖然是老派唱法，他以前可以是有參加過星光大道選拔的。」









