玉兔「第一天送兒上學」爆哭！　昔笑太誇張…今改口：我整個不行

記者劉宜庭／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）近日在社群平台分享人生中的重要時刻，那就是3歲兒子「姆姆」正式上幼稚園了，這段原本應該滿懷欣慰的送學日，卻讓玉兔情緒潰堤，當場在幼兒園門口爆哭，引起不少媽媽們的共鳴與關注。

玉兔坦言：「以前聽小孩上幼稚園，媽媽在幼稚園外面哭，心想～也太誇張了吧！！哭屁哭唷。」未料，如今輪到她親自經歷這一刻，情緒瞬間潰堤，還被幼兒園老師溫柔打氣：「媽媽加油。」她直呼：「我整個不行！」、「天哪～ 怎麼那麼催淚啦！」

▲玉兔第一天送兒上學哭了。（圖／翻攝自玉兔IG）



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從影片中可見，在幼兒園門外的玉兔原本看似鎮定，露出甜美笑容，卻在下一秒雙眼泛紅，情緒激動摀臉落淚，讓負責掌鏡的老公Howard驚呼「好突然的悲從中來，我被妳嚇到了」。

看著孩子踏入校園，玉兔感性表示：「真的很感動，姆姆的人生又跨越了一個里程碑。」她也不忘向粉絲發問：「有媽媽也是哭派的嗎？」此次玉兔的分享不只展現她身為母親的柔軟一面，也讓不少爸媽們找到共鳴，原來「第一天送孩子上學」的情緒，真的不是只有誇張兩字可以形容。

看完玉兔貼文，同為人母的Apple（黃暐婷）：「好感動喔～真的長大了。」而與許孟哲育有一對兒女的趙孟姿，則是截然不同的反應：「我是轉身小跳耀去吃早餐耶。」