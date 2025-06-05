楊丞琳「其實不太在意生日」　IG整排藍勾勾祝福：洗版到此結束

記者劉宜庭／綜合報導

女星楊丞琳昨（4日）迎來41歲生日，並在社群平台開心分享慶生過程。她PO出多張生日蛋糕照與自拍，發文感性表示：「40+1啦！謝謝大家替我過生日，我很幸福。」

▲楊丞琳IG留言區整排「藍勾勾」帳號祝賀。（圖／翻攝自楊丞琳IG、微博）



一系列照片中，楊丞琳戴著「HAPPY BIRTHDAY」皇冠頭飾，笑容燦爛對著蛋糕比出勝利手勢，其中還有跟閨蜜陳妍希的合照，甜美模樣掀起粉絲熱議。她也陸續透過IG限時動態轉發好友祝福，更開心分享長壽麵的美食照。

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▲楊丞琳歡慶41歲生日。（圖／翻攝自楊丞琳IG、微博）



楊丞琳坦言：「年紀大了其實不太在意生日，但能夠藉著這個時候，得到許多人的愛和祝福，真的很開心。謝謝你們，生日洗版到此結束。」字裡行間流露滿滿感激與幸福氛圍。

▲楊丞琳、陳妍希合照。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

IG貼文吸引2.2萬人按讚，不少演藝圈好友也紛紛留言寫下祝福，包括張棋惠、蔡黃汝、關韶文、嘻小瓜（謝紹宸）、小賴（賴晏駒）、海裕芬、Sandy（吳姍儒）、是元介、之絃、葛宸羽（阿寶）都紛紛獻上生日祝賀，顯見在娛樂圈人緣相當好。