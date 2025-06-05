《折腰》要翻拍短劇！6月底開拍…還原小說「穿越」選角7人被點名

記者陳芊秀／綜合報導

古裝陸劇《折腰》在台灣掀起追劇熱潮，男主角劉宇寧人氣再度往上飆升。該劇改編自人氣同名小說，一度因女主角宋祖兒涉稅務風波延檔2年，播出後收視成績不俗，現在也確定要製作短劇版，預計6月底開拍。

▲古裝陸劇《折腰》在台灣也掀起追劇潮。（圖／翻攝自微博）

短劇版《折腰》於5月宣布由「海魚星空」公司製作拍攝，預計6月底在橫店開機，根據製作方發表的資訊，《折腰》題材將會是直式影片模式（大陸稱：豎屏），題材屬於古裝穿越言情、集數多達100集，預計每集約2至3分鐘。而《折腰》改編自晉江文學城作者蓬萊客的同名小說，描述女主角穿越重生來到架空時代，成為「小喬」並替嫁仇家主公「魏劭」，屬於先婚後愛的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《折腰》要翻拍短劇版。（圖／翻攝自微博）

由於《折腰》原作小說涉及穿越情節，加上情色描寫篇幅多，也是原著看點之一，改編成劇集，受到審查制度影響，將穿越重生刪除，整體改編幅度頗大，角色結局也不相同。如今再拍短劇版，相較下限制較少，部分網友期待短劇版可以還原小說名場面。

▲短劇版《折腰》會還原小說穿越設定，還原度受到外界好奇。（圖／翻攝自微博）

短劇版《折腰》選角也引發熱烈討論。其中主演多部古裝宮鬥短劇的岳雨婷、主演《桃花馬上請長纓》爆紅的馬秋元、彩彩云（本名：王云云）、譚鹽鹽等人都被網友力推，而男主角包括張翅、藍博、吳竹熙等人都被點名，所有演員都擁有高顏值和代表作。目前選角還沒有正式發表，但已經未拍先轟動。

▲岳雨婷。（圖／翻攝自微博）

▲馬秋元。（圖／翻攝自微博）

▲彩彩云。（圖／翻攝自微博）

▲譚鹽鹽。（圖／翻攝自微博）

▲張翅。（圖／翻攝自微博）

▲藍博。（圖／翻攝自微博）

▲吳竹熙。（圖／翻攝自微博）