涉男星閃兵案！陳向熙驚傳人間蒸發…BL劇急換《八尺門》初孟軒取代

▲前男團SpeXial成員Teddy陳向熙涉閃兵案後人間蒸發。（圖／翻攝IG）

圖文／鏡週刊

藝人王大陸因閃兵案讓檢警擴大追查該「閃兵集團」，其中前男團SpeXial成員Teddy陳向熙也涉入其中，上月中Teddy在高雄劇組被警方帶走，據悉他就此人間蒸發，而劇組也火速換角，換成初孟軒。

31歲的陳向熙上月中在高雄拍BL劇《向流星許願的我們》，當天一大早警方直接到下榻的飯店找人，隨警方搭車北上，他自此社群全面停更，據悉連經紀人都找不到人。

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陳向熙從男子團體男團SpeXial出道，後轉戰戲劇圈，近年因出演數部網路劇積累人氣。據悉，他原定擔綱演出的BL劇集已開拍數日，製作單位在事件爆發後迅速做出應變，決定全面更換角色，原角色現由《八尺門的辯護人》中嶄露頭角的新生代演員初孟軒接手，和鍾岳軒搭檔談戀愛，初孟軒四年前就退伍，未來沒有劇組懼怕的兵役問題。

▲Teddy陳向熙和鍾岳軒在《向流星許願的我們》四月底開鏡合體。（圖／有意思國際傳媒提供）

初孟軒因在《八尺門的辯護人》中表現亮眼，被譽為新生代潛力股，身材也鍛鍊十分精壯，此次臨危受命接下男主角，也讓劇迷期待他會在新戲中展現不同面貌。其實該劇男主角歷經一波三折，劇知情人士指出，一開始是Teddy和管麟搭檔，後管麟無故被撤換，改由鍾岳軒上陣。

▲初孟軒頂替演出《向流星許願的我們》。（圖／翻攝臉書）

日前陶晶瑩在廣播中也透露，自己也是閃兵案的「受害者」，原來李李仁在《向流星許願的我們》中演出爸爸角色，因為男主角換人，原本拍完的戲分要重拍，檔期因而更動，影響到家庭旅行安排。

《向流星許願的我們》四月底開鏡，隨即在高雄取景拍攝。演員Teddy、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、邱凱偉、柏妍樺、陳彥旭都到場參加，開鏡儀式很特別，不只是一般的拜拜祈福，還特別邀請大溪鳳山寺廣澤宮的宮主賴銘偉主持開鏡儀式，並請來三尊神明加持，其中因為受眾是女性請了妙應仙妃在中間座鎮，另外就是戲神田都元帥，和保佑拍攝順利的玄壇武財神。





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