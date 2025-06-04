莎莎睽違10年「剪掉過肩長髮」！　耳下短髮新造型亮相

記者王靖淳／綜合報導

女星莎莎平時工作繁忙，仍不時會透過社群記錄生活點滴，今（4）日她就在IG發文分享近況，並曬出一張自拍照，開心宣布，自己剪將過肩長髮剪掉，回歸睽違10年的短髮造型，貼文及照片曝光後，立刻引發熱議。

▲莎莎回歸短髮造型。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）

透過莎莎分享的近照可見到，她穿著一件白色的短袖上衣，坐在椅子上拿手機對鏡子自拍。莎莎開心展現自己的耳下短髮，髮色帶有一點橘棕色調，且髮尾微微內扣，劉海也修剪得相當整齊。談起近況，莎莎在文中提到，自己已重新展開規律的運動生活，並開心表示：「我終於恢復運動人生了，每個禮拜運動2-3次，身體動一動真的好舒服。」

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▲莎莎近年多以中長髮亮相。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）

除了運動生活回歸，莎莎也在文末興奮表示：「我剪頭髮了！上次剪那麼短，應該是10幾年前的事」，並坦言對這次的改造感到相當滿意，看著鏡中的自己，她坦言感到很開心。貼文及照片曝光後，釣出一票網友朝聖，同時也紛紛留言稱讚她的新髮型，「好看」、「很適合妳」、「莎莎好漂亮」、「哪來的少女啊」、「短髮長髮都好看。」掀起不小討論。

▲莎莎發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）