9m88參戰音樂節「邀歌迷到自己房間」　日本大咖音樂教父也來了

記者蔡琛儀／台北報導

第六屆「秋OUT音樂節」將於10月11、12日在臺北自來水園區、公館水岸廣場與PIPE Live Music登場，首波卡司揭曉，邀來日本澀谷系音樂教父Cornelius（小山田圭吾）二度來台，獻上75分鐘世界級演出。Cornelius自1990年代以個人計畫嶄露頭角，跨足音樂、設計與時尚領域，更曾合作Blur、Beck與James Brown，是日本樂壇傳奇代表。

▲▼9m88、Andr、Karencici出席秋OUT音樂節。（圖／PIPE Live Music提供）

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同時公布的還有四位華語創作女聲，包括9m88、Karencici、陳嫺靜與Andr。9m88將以主舞台頭牌之姿回歸，獻上爵士藍調演出，她開心表示：「非常高興能回到秋OUT的舞台，邀請大家一起來我的『房間』好好放鬆一下。」

剛入圍金曲歌后的Karencici則以R&B魅力首度參戰；陳嫺靜睽違五年再度登台，預告帶來「Happy Happy」現場；今年入圍金曲新人的Andr則將迷幻臥室風格搬上舞台。主辦單位同步宣布6月5日開賣限時早鳥票，購票洽秋OUT音樂節官方社群。