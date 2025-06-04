Mia甜揭「維持感情秘訣」　放閃健志：要相處很久的另一半

記者王靖淳／綜合報導

Mia和本土天團玖壹壹成員健志去年8月宣布結婚和懷孕雙喜訊，今年1月18日平安生下兒子「優福」，平時會在社群記錄升格新手媽日常的她，最近在IG開放網友留言問答，大方分享和老公維繫感情的秘訣以及育兒日常，坦言看到兒子笑就覺得很幸福。

▲Mia分享夫妻維繫感情的秘訣。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

針對網友問到產後如何維持與老公的感情，Mia透露，夫妻倆的相處之道就是持續一起做覺得好玩的事。她舉例提到：「我們這幾天去上去年報名的水肺潛水證照班，雖然在水下我們真的好醜，但我太想記錄起來。」即使育兒生活不免有爭執，不過她表示：「畢竟這是接下來要相處很久的另一半，能成為彼此的好朋友很重要。」

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▲Mia回答網友提問。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

當被問到是否因孩子與家人發生摩擦時，Mia分享目前情況良好，「夫妻之間有討論是必經的過程，目前都溝通很順利」，並表示公婆非常支持，會給空間，也尊重他們的教養方式。她也坦言，面對其他建議時會有選擇地接受，「如果不適合就『左耳進右耳出』」，因為她認為：「小孩主要照顧者是我們。」至於當媽後最幸福的時刻，Mia不假思索地回答：「看到他笑，真的只要看到他笑，就算媽媽手、睡不飽都值得了。」

▲Mia分享育兒生活。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）