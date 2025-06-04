許效舜遭爆「深夜與女歌手喝茶聊整晚」！　超猛身份曝「金曲入圍6項」

記者蔡琛儀／台北報導

36歲歌手李竺芯以專輯《水》，角逐第36屆金曲獎最佳台語女歌手獎，還入圍最佳台語專輯、年度專輯、年度歌曲獎 、最佳專輯製作人獎及最佳作詞人獎，總計六大獎，今（4日）她出面受訪，也是她第一次接受媒體訪問。她的台語歌曲充滿趣味，像是〈足芳足芳〉以法語腔台語來詮釋，〈阿美蝶〉則是日式演歌唱腔，但事實上她不會法文，也不會日文，而她透露，〈足芳足芳〉的法語腔台語靈感來自於《鐵獅玉玲瓏》中的許效舜表演。

▲ 李竺芯本屆金曲獎入圍6項。（圖／記者黃克翔攝）

李竺芯笑說，她還為此用社群網站傳私訊給許效舜，「我跟他說我看你節目長大，讓法式台語的種子種在心中，他就約我去喝茶，我們聊了一個晚上的台語。」許效舜也說：「他說他的老闆（神明）有話要跟我說，請我要安定好我的身心繼續去做好這件事，不要被動搖，可能事業或生活遇到困難可以找他。」

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17日剛好是她的生日，經紀人特別提前幫她籌備驚喜慶生，在訪問過程突然全場燈暗，緊接著推出生日蛋糕，讓李竺芯驚喜到說不出話來，並許願「希望聽我音樂的人可以活出自我，小時候我常表演，知道怎麼讓大家開心，在做這專輯是最放鬆做自己、最有魅力的樣子，希望大家可以活出獨特。」第二個則盼大家好好照顧身心。

▲▼ 李竺芯唱法語式台語歌，但她其實不會法文。（圖／記者黃克翔攝）

她坦言，自己若得到年度歌曲獎會很開心，「以前寫歌很嚴肅，一直想要有大成就，但這首歌〈足芳足芳〉是很輕鬆地寫完，我很輕鬆又開心，有得到的話對我來講是這狀態的鼓勵，開心輕鬆地玩音樂，大家也會很喜歡。」至於台語女歌手獎若能拿下也是很大的鼓勵。而她入圍後，金曲歌后詹雅雯還特別來留言給她鼓勵，讓從小聽詹雅雯歌曲的李竺芯超開心，還計畫要再約上王彙筑一起去喝咖啡。

談到另一首歌曲〈水〉，李竺芯說這首歌是在探討「容貌焦慮」，「小時候被說可愛，爸媽都會自謙、自嘲，我好像就聽進心裡了。」長大後她對於自己的身材相當大方看待，「像是『平胸』我是完全不在意，我還常常只貼胸貼就出門，我媽有一次泛淚說：『妹妹妳會不會覺得媽媽沒有生胸部給你很難過。』我說怎麼會，沒胸部也有人喜歡啊，我是這樣慢慢一點一點建立自信。」

▲李竺芯現場提前慶生。（圖／記者黃克翔攝）