台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年

記者田暐瑋／綜合報導

台灣網紅「Bunnybrownie嘿尼」日前在香港旺角地鐵站外，突然掀起短裙露出內褲，拍攝一段短影片PO網，遭到香港網友撻伐，可能觸犯香港法律。

▲嘿尼。（圖／翻攝自嘿尼IG）



Bunnybrownie嘿尼在IG擁有35萬粉絲，並經營OnlyFans，以大尺度風格聞名，近日她拍攝一段僅6秒的短影片，站在旺角地鐵站外突然掀起藍色連身短裙，大膽對著鏡頭露出內褲，寫道「When u have a crazy friend（當你有個很瘋的朋友）」。

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▲嘿尼在香港街頭露內褲。（圖／翻攝自嘿尼IG）



事實上，嘿尼此舉可能觸犯香港刑事罪，根據第148條規定，任何人在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，最高可判處6個月監禁及港幣2000元罰款（約7600元台幣），此外，《淫褻及不雅物品管制條例》亦規定，散播淫褻內容者最高可處3年監禁及港幣100萬元罰款（約382萬元台幣），面對外界批評，嘿尼目前尚未正面回應，但已悄悄將相關影片從網路平台刪除。

