ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賀瓏遭羅志祥當面拒絕上《夜夜秀》！
心理師揭「關係慣性」真相
87歲周遊陷低潮！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蹦闆 NanaQ 敖犬 Sandy 艾融 劉玳妍 彭于晏 蔡依林

抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩IG限定　送你看SUPER JUNIOR-D＆E

記者劉宜庭／綜合報導

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節卡司超豪華，今年同樣邀請大咖韓星，粉絲期待值不斷飆升，台灣最大粉絲應援平台《FansWorld粉絲窩》特別加碼推出Instagram限定抽票活動，祭出 7 月 6 日演出門票，要送粉絲進場近距離直擊「韓流天團」SUPER JUNIOR-D&E魅力四射的演出！

粉絲窩IG_高雄啤酒節

●活動辦法：
✅ 1. 追蹤《FansWorld粉絲窩》IG
✅ 2. 按讚活動指定貼文、轉發至限時動態
✅ 3. 告訴我們你想跟誰去，以及你最想看到的偶像！
舉例：我想跟 ＠ETtoday星光雲 一起看（歌手／團體名稱）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●獎品：
2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節7/6門票 x 2 張（共抽25組）

●活動時間：
即日起至 2025/06/23 23:59

●中獎公布時間：
2025/06/24

●兌獎注意事項：
1.得獎者抽出後，我們將主動私訊中獎者，並以 E-mail 發送領獎詳細方式。（請記得查看陌生訊息，超過24小時無回覆訊息視為放棄。）
2.得獎者可選擇「自取」或「郵寄」
自取：
請依照領獎通知信件說明，於指定時間及地點辦理領取，並攜帶有效身分證明文件以便核對身分。
郵寄：
若您選擇以郵寄方式領取獎品，請收到領獎通知後，回信提供正確完整的郵寄地址與聯絡方式，郵寄過程中如有遺失、損壞或延誤等情形，主辦單位將不負擔任何責任，相關風險請得獎者自行斟酌並承擔。

●注意事項：
※票券為「單日入場門票」入場票券，依票券上規範的指定日期，須一人一券入場。
※一般區皆為站位區，票券上無序號，依排隊順序入場
※身高120公分以下兒童免費，入場時應有家長購票陪同入場。
※入場需由工作人員穿戴當日手環，憑當日手環可當天自由進出。手環若有受損狀況，則主辦單位有權拒絕再次進場。每日手環皆不同，請勿將手環破壞給予他人或售予他人，一經查獲立即報警處理。
※票券視同有價證券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。
※其他「2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」活動入場規範、表演藝人名單、注意事項，以及活動內容調整、延期或取消等相關資訊，請詳閱「2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」活動官方公告，「2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」主辦單位保留隨時修改或終止本活動之權力，相關規定以活動官網及現場公告為主；「ETtoday新聞雲」僅協助活動贈票。

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
｜時間｜2025/7/4～7/6
｜地點｜高雄夢時代正對面廣場
｜現場活動｜會場限定啤酒喝到飽活動，快揪你的好啤友入場喝爆！
｜周邊商品｜只在會場販售的限定周邊，還有必買的藝人T，千萬別錯過！

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節即將於7月4日至7月6日盛大登場，從卡司陣容、活動規劃到貼心福利全面升級，除了超級搖滾區、搖滾區全座位席外，空間配置調整後，一般區視野大升級，讓你邊看演出邊搖擺！

▲高雄啤酒節。（圖／翻攝自Facebook／高雄啤酒音樂節）

另外，打開《ETtoday 新聞雲》APP 天天看新聞，限時抽《2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節》40 組免費門票！把你最想看的偶像現場追起來！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

音樂節7-ELEVEN韓星抽票IG

推薦閱讀

二重抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩送你看TWICE娜璉、MAMAMOO、SJ

二重抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩送你看TWICE娜璉、MAMAMOO、SJ

5/23 17:32

木木在哪裡？天天看新聞　抽你去高雄啤酒音樂節看MAMAMOO

木木在哪裡？天天看新聞　抽你去高雄啤酒音樂節看MAMAMOO

3小時前

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

7小時前

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

20小時前

周杰倫京都遭圍堵「恐怖畫面曝光」　好友慘摔骨折…警告：不要跟了！

周杰倫京都遭圍堵「恐怖畫面曝光」　好友慘摔骨折…警告：不要跟了！

3小時前

台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年

台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年

3小時前

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

8小時前

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

8小時前

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

17小時前

樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了

樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了

2小時前

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

16小時前

48歲網紅媽直播「頭劇痛昏迷」搶救14天亡！　生前1天唱3場過勞腦溢血

48歲網紅媽直播「頭劇痛昏迷」搶救14天亡！　生前1天唱3場過勞腦溢血

5小時前

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
第一次看到張員瑛表情管理失敗XD

第一次看到張員瑛表情管理失敗XD
敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

看更多

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

于美人新節目開播1個月驚傳收攤！　「幕後原因曝光」經紀人揭實情

26分鐘前0

金曲36／準歌王柏霖遭「3重打擊」自閉半年！　動念轉行「家中玻璃全砸爛」

34分鐘前0

網咖包台搶GD票　蘿莉塔「59分59秒按F5」轉圈10分鐘被踢：好厭世

1小時前5

羅志祥當面拒絕上《夜夜秀》！賀瓏PO合照：會繼續努力　文章消失了

1小時前20

修杰楷闖房嚇劉以豪…內心留陰影！ 法國「爬陽台整人」內幕曝光

2小時前918

樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了

2小時前26

蔡依珊罕曬絕美母女合照　大嫂林牧潔：我婆婆也太年輕

2小時前1415

獨／河智媛色老闆襲臀熊抱畫面曝　還傳啦啦隊爆乳片：想吃豆花

2小時前20

87歲周遊陷低潮！前夫進ICU「要插管、氣切」　李朝永寵妻帶出國

2小時前20

羅志祥上網巧遇「南部羅志祥」動作神複製　連麥還被讚：聲音真像小豬

讀者迴響

熱門新聞

  1. 前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光
    7小時前2217
  2. 蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運
    20小時前4638
  3. 周杰倫京都遭圍堵「恐怖畫面曝光」　好友慘摔骨折…警告：不要跟了！
    3小時前329
  4. 台35萬正妹網紅「香港掀裙露內褲」 ！大尺度片PO網炎上　恐觸法關3年
    3小時前4036
  5. 前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩
    8小時前2425
  6. 樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代
    8小時前1211
  7. 73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看
    17小時前3013
  8. 樂天Dora遭爆當富商小三！二度缺席活動「神隱掀熱議」　球團回應了
    2小時前1818
  9. NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣
    16小時前185
  10. 48歲網紅媽直播「頭劇痛昏迷」搶救14天亡！　生前1天唱3場過勞腦溢血
    5小時前166
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合