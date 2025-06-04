抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩IG限定　送你看SUPER JUNIOR-D＆E

記者劉宜庭／綜合報導

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節卡司超豪華，今年同樣邀請大咖韓星，粉絲期待值不斷飆升，台灣最大粉絲應援平台《FansWorld粉絲窩》特別加碼推出Instagram限定抽票活動，祭出 7 月 6 日演出門票，要送粉絲進場近距離直擊「韓流天團」SUPER JUNIOR-D&E魅力四射的演出！

●活動辦法：

✅ 1. 追蹤《FansWorld粉絲窩》IG。

✅ 2. 按讚活動指定貼文、轉發至限時動態

✅ 3. 告訴我們你想跟誰去，以及你最想看到的偶像！

舉例：我想跟 ＠ETtoday星光雲 一起看（歌手／團體名稱）。

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●獎品：

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節7/6門票 x 2 張（共抽25組）

●活動時間：

即日起至 2025/06/23 23:59

●中獎公布時間：

2025/06/24

●兌獎注意事項：

1.得獎者抽出後，我們將主動私訊中獎者，並以 E-mail 發送領獎詳細方式。（請記得查看陌生訊息，超過24小時無回覆訊息視為放棄。）

2.得獎者可選擇「自取」或「郵寄」

自取：

請依照領獎通知信件說明，於指定時間及地點辦理領取，並攜帶有效身分證明文件以便核對身分。

郵寄：

若您選擇以郵寄方式領取獎品，請收到領獎通知後，回信提供正確完整的郵寄地址與聯絡方式，郵寄過程中如有遺失、損壞或延誤等情形，主辦單位將不負擔任何責任，相關風險請得獎者自行斟酌並承擔。

●注意事項：

※票券為「單日入場門票」入場票券，依票券上規範的指定日期，須一人一券入場。

※一般區皆為站位區，票券上無序號，依排隊順序入場

※身高120公分以下兒童免費，入場時應有家長購票陪同入場。

※入場需由工作人員穿戴當日手環，憑當日手環可當天自由進出。手環若有受損狀況，則主辦單位有權拒絕再次進場。每日手環皆不同，請勿將手環破壞給予他人或售予他人，一經查獲立即報警處理。

※票券視同有價證券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。

※其他「2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」活動入場規範、表演藝人名單、注意事項，以及活動內容調整、延期或取消等相關資訊，請詳閱「2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」活動官方公告，「2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」主辦單位保留隨時修改或終止本活動之權力，相關規定以活動官網及現場公告為主；「ETtoday新聞雲」僅協助活動贈票。

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

｜時間｜2025/7/4～7/6

｜地點｜高雄夢時代正對面廣場

｜現場活動｜會場限定啤酒喝到飽活動，快揪你的好啤友入場喝爆！

｜周邊商品｜只在會場販售的限定周邊，還有必買的藝人T，千萬別錯過！

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節即將於7月4日至7月6日盛大登場，從卡司陣容、活動規劃到貼心福利全面升級，除了超級搖滾區、搖滾區全座位席外，空間配置調整後，一般區視野大升級，讓你邊看演出邊搖擺！

另外，打開《ETtoday 新聞雲》APP 天天看新聞，限時抽《2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節》40 組免費門票！把你最想看的偶像現場追起來！