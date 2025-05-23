二重抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩送你看TWICE娜璉、MAMAMOO、SJ

記者劉宜庭／綜合報導
2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節預計在7月4日到7月6日一連3天登場，今年同樣邀請到韓星到場歡唱，卡司相當豪華。即日起，台灣最大應援平台《FansWorld粉絲窩》推出二重抽活動，參加就有機會免費獲得雙人門券唷！
●活動辦法：
下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員，至「ETtoday粉絲窩 x 2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節 」合作舉行的活動「人氣最高嘉賓票選」，使用愛心投票，就有機會抽中2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節雙人門票，投出的愛心數量越多、中獎機率越高！
●獎品：
2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節門票(三日擇一日入場) x 2 張 （共抽30組）
●活動時間：
即日起至 2025/06/23 23:59
●中獎公布時間：2025/06/24
●兌獎注意事項：
1.得獎者抽出後，將透過 E-mail 發送領獎通知。請確保您所登記的個人資料正確無誤，以順利完成領獎程序。
2.得獎者可選擇「自取」或「郵寄」
自取：
請依照領獎通知信件說明，於指定時間及地點辦理領取，並攜帶有效身分證明文件以便核對身分。
郵寄：
若您選擇以郵寄方式領取獎品，請收到領獎通知後，回信提供正確完整的郵寄地址與聯絡方式，郵寄過程中如有遺失、損壞或延誤等情形，主辦單位將不負擔任何責任，相關風險請得獎者自行斟酌並承擔。
【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——
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●活動辦法詳細說明：
1. 追蹤按讚《FansWorld粉絲窩》Facebook粉絲專頁。
2. 於指定活動貼文下方留言，TAG標註好友，告訴我們你想跟誰去，以及你最想看到的偶像！
舉例：我想跟＠ETtoday星光雲一起看（歌手／團體名稱）。
●獎品：
2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節門票(三日擇一日入場) x 2 張（共抽10組）
●活動時間：
即日起至 2025/06/23 23:59
●中獎公布時間：2025/06/24
●兌獎注意事項：
1.得獎者抽出後，將透過 E-mail 發送領獎通知。請確保您所登記的個人資料正確無誤，以順利完成領獎程序。
2.得獎者可選擇「自取」或「郵寄」
自取：
請依照領獎通知信件說明，於指定時間及地點辦理領取，並攜帶有效身分證明文件以便核對身分。
郵寄：
若您選擇以郵寄方式領取獎品，請收到領獎通知後，回信提供正確完整的郵寄地址與聯絡方式，郵寄過程中如有遺失、損壞或延誤等情形，主辦單位將不負擔任何責任，相關風險請得獎者自行斟酌並承擔。
2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
｜時間｜2025/7/4～7/6
｜地點｜高雄夢時代正對面廣場
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