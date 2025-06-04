木木在哪裡？天天看新聞　抽你去高雄啤酒音樂節看MAMAMOO

活動小組／綜合報導

炎炎夏日最爽快的事是什麼？當然就是去《2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節》，在海風與音浪中盡情搖擺啦！現在看新聞也能搖滾 High！快來參加《看新聞！抽你去高雄啤酒音樂節》活動，限時抽 40 組免費門票（超多機會的～），TWICE 娜璉 NAYEON、SUPER JUNIOR-D&E、MAMAMOO Solar（頌樂）、輝人 Whee In、告五人、盧廣仲等你來現場嗨翻！不用飛出國，你還在等什麼！

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▲快來參加《看新聞！抽你去高雄啤酒音樂節》活動，就有機會去高雄啤酒音樂節現場嗨。（圖／活動小組）

即日起至 6 月 23 日，只要打開《ETtoday 新聞雲》APP，參加《看新聞！抽你去高雄啤酒音樂節》活動，每天看新聞，不只能掌握最新時事，還有機會抽中《2025高雄啤酒音樂節》5 組一般區單日門票 4 張組、共 35 組的一般區單日門票 2 張組，把你最想看的偶像現場追起來！

今年《2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節》陣容超級豪華，從韓流天團 SUPER JUNIOR-D&E、TWICE 娜璉 NAYEON、MAMAMOO Solar（頌樂）、輝人 Whee In，到台灣人氣樂團告五人、HUR+．U:NUS，超多重磅卡司齊聚高雄！7 月 4 日至 7 月 6 日三天，音浪不斷、搖滾不止，現在就差你一個！點我參加活動＞＞＞



▲《看新聞！抽你去高雄啤酒音樂節》活動步驟說明。（圖／活動小組）

《看新聞！抽你去高雄啤酒音樂節》活動資訊

■ 活動期間：即日起，至 6 月 23 日 23:59 止。

■ 活動任務：

1. 登入或加入《新聞雲APP》會員，

2. 點選 APP頁下方的《活動》，開啟活動頁。

2. 點選「我要參加」按鈕，開始看新聞！ ( 每日閱讀新聞累積滿 20 篇，即可獲得一次抽獎資格。 )

3. 活動期間內，完成任務的天數越多，中獎機率越高！

（※ 提醒：任務進度統計將於隔日凌晨 1 點更新完成）

■ 活動獎項：

1. 一般區單日票 4 張組，共 5 組。

2. 一般區單日票 2 張組，共 35 組。

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《2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節》活動資訊

■ 時間：2025/7/4～7/6。

■ 地點：高雄夢時代正對面廣場。

▲《2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節》活動資訊。（圖／翻攝自Facebook／高雄啤酒音樂節）

另外，台灣最大應援平台《FansWorld粉絲窩》推出二重抽活動，參加活動就有機會免費獲得雙人門票唷！不論你是 K-pop 鐵粉、搖滾愛好者，還是啤酒節初體驗，現在就打開 APP，看新聞、抽門票，讓 7 月的你在夢時代搖滾最前線！