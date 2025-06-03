敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

記者孟育民／台北報導

藝人敖犬（莊濠全）和前空姐女友發發穩定交往多年，去年10月底登記結婚，更砸下4千萬買下台中新家，成為新婚後的住所。他今（3）日他在社群上談到新家裝潢費用，雖然還沒完工，但曬出一張計算機的照片，上面數字打了馬賽克，不過仍可看出約莫花了8位數，驚人的費用讓他苦笑說：「我覺得我需要出去吹個風。」

▲敖犬去年買下台中新家 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

敖犬在去年買下新房，實現自己的夢想，新家裝潢也持續動工中，他今表示：「搞一年多了，距離新家完工還剩25%，剛剛鼓起勇氣細算了一下裝潢費，嚇到整個人視線模糊，我覺得我需要出去吹個風，但現在外面只有雨可以淋。」從他公開的計算機照片中，仍能看出約莫8位數，讓網友留言驚呼：「裝潢費用都可以再買一間」、「一千一百多萬耶，不愧是除了阿緯第二有錢的棒棒堂男孩」。

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▲敖犬新家裝潢約8位數 。（圖／翻攝自敖犬Threads）

事實上，他去年買下台中新房時就感性寫下：「20歲漂到台北唸書，住過頂樓加蓋雷雨交加的鐵皮屋，也住過零收訊不見天日的地下室，出道後和棒棒堂搬過四次家，跌跌撞撞風風雨雨，終於在40歲這年，實現了給自己的諾言，漂回台中買下了心中的Dream house。」

他接受《ETtoday星光雲》專訪時，也透露房子花費4千多萬，房子總共五層樓，是獨棟透天，當時粗估裝潢應該8、9百萬，「因為發發喜歡做飯，之後有規劃做YTR，希望能讓她有好的地方做飯，她煮的很好吃，可能因為當空姐，廚房料理很快速，像魔術師，光廚房裝潢就花了兩百萬。」