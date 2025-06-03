林襄「中空0偽裝」逛大溪老街！身邊都是路人 解放細肩帶全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林襄儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她2日便在社群網站上傳一系列和朋友們去桃園遊玩的照片，「最近過得很鬆弛（廢）」，讓大批粉絲直呼想巧遇！

▲林襄逛大溪老街。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



照片中，可以看到林襄戴著牛仔帽，並沒有用墨鏡或口罩偽裝。她當天穿著深色細肩帶背心，短版中空剪裁若隱若現出纖細腰線，小腹平坦完全沒贅肉，下半身搭配寬褲，性感中又帶有帥氣。

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▲林襄完全沒偽裝。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄和朋友們一起逛大溪老街，愜意地在街頭漫步，還去石門水庫風景區附近用餐。照片曝光後，不少粉絲都激動留言：「早知道這幾天去老街走走」、「美人美景」、「後悔當天要上班而不是去大溪。」

▲林襄最近把握空檔散心。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



事實上，林襄日前曾坦言年初狀態不好，但並非因為某些具體事件導致，而是純粹陷入低潮，「這個狀態我藏得很深，也許有些人看得出來」，雖未對外表現，內心卻經歷了一段掙扎。」

▲林襄年初一度陷入低潮。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



面對這樣的情緒波動，林襄後來學著接納與調適，「我慢慢學會去允許自己枯萎幾天，不用急著陽光燦爛，也不用硬撐著說沒事」，展現出對自我情緒的高度覺察。她也提到，這段時間反而讓她學會與壞情緒共處，進一步深化對自己的認識。