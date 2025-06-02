《折腰》被酸「古裝醜男」不配宋祖兒！　劉宇寧口碑反轉狂吸粉

記者劉宛欣／綜合報導

古裝劇《折腰》圓滿落幕，劇中飾演男主角劉宇寧的聲勢絲毫未減，迎來新的事業巔峰，人氣水漲船高。劇一開播時，劉宇寧曾因五官不符合傳統古裝劇的審美標準，被罵是「古裝醜男」，甚至被質疑配不上宋祖兒飾演的小喬。然而，隨著劇情推進，他順利征服觀眾，成功逆轉風評，不僅被封為「天選魏劭」，微博粉絲人數在短短19天內更暴漲55萬，氣勢驚人。

▲劉宇寧靠著《折腰》圈了一波粉絲潮。（圖／翻攝自《折腰》官方微博）

劉宇寧在《折腰》中飾演亂世梟雄、巍國主公魏劭，他雖非典型古裝帥哥，但擁有近190公分的高大體格，加上成功詮釋出剛毅與柔情反差，獲得大批劇迷支持。編劇也對他讚譽有加，點評「天生自帶帝王將相之氣」，是天選魏劭。導演鄧科更毫不保留地表示，劉宇寧是「唯一能同時承載梟雄氣場與少年感的演員」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉宇寧《折腰》扮相一曝光時，曾被批古裝醜男。（圖／翻攝自《折腰》官方微博）

除了演技獲肯定外，劉宇寧的敬業態度與寵粉態度也是他人氣持續攀升的主因。他堅持每週開直播，與粉絲分享生活點滴、唱歌、聊天，展現出不同於螢幕形象的幽默與親和力，他也一再呼籲粉絲「要先顧好現實生活」，理性追星、理性消費，非常正能量。