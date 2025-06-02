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李怡貞律所「被Google下架」！　不屑回嗆：口碑已不需要靠這個

記者劉宛欣／綜合報導

律師李怡貞日前在節目《11點熱吵店》中爆料，某位曾經或是現任的樂天啦啦隊女孩，介入富商婚姻，之後又在臉書上整理出相關線索。不過，她也因此遭受部分人士攻擊，繼律師事務所在Google上顯示「永久歇業」後，2日她又收到Google通知，商家檔案被停用。

▲李怡貞律所的Google商家檔案被停用。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞近日因為爆料啦啦隊小三事件，而成為話題中心。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞3日在個人臉書公開一張來自Google商家平台的通知截圖，顯示她的「大成台灣律師事務所」商家檔案遭到停用。根據信件內容，她的律所由於「不符合商家檔案使用資格」，遭到Google停權處置。此舉引發網友關注，推測與近日她在網路上的高曝光與爭議性言論有關，可能遭有心人士檢舉導致商家檔案受損。

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▲李怡貞律所的Google商家檔案被停用。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞律所的Google商家檔案被停用。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

對於商家資訊被下架一事，李怡貞本人態度顯得相當淡定，甚至在貼文中反嗆「網軍那麼愛玩是不是？」她更強調，自己平時從未透過 Google 投放廣告，笑稱：「那些爛負評根本沒空處理耶。」指出過往已遭大量負面評論灌爆，反而停用後也算解套。她最後寫下：「知道你們這麼生氣，我就放心了。」以強烈語氣反擊，態度強勢地表示「我的口碑已經不需要靠Google商家了呀」。

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