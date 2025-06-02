28歲「女鷹眼」海莉史坦菲德結婚了！男方身份、交往過程曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

28歲的美國女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）是童星出身，曾演出《罪人》、《歌喉讚》、《大黃蜂》等電影，並在2021年起飾演漫威英雄「女鷹眼」。日前她與未婚夫喬希艾倫（Josh Allen）正式步入禮堂，消息一出獲得各方祝福。

▲海莉史坦菲德日前結婚。（圖／翻攝自IG／joshallenqb、haileesteinfeld）



海莉史坦菲德曾與愛爾蘭歌手奈爾霍蘭（Niall Horan）交往，但2人不久後就分手。2023年她與喬希艾倫傳出約會消息，不過當時雙方都並未證實緋聞，直到去年（2024）7月，男方才透過IG宣告戀情，並在不久後就宣佈訂婚喜訊。據外媒《People》報導，消息人士透露，2人在剛認識時就一見鍾情，雙方家人也對於這樁婚事相當興奮。

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▲喬希艾倫去年透過IG證實與海莉史坦菲德的戀情。（圖／翻攝自IG／joshallenqb、haileesteinfeld）



▲喬希艾倫。（圖／翻攝自IG／joshallenqb、haileesteinfeld）



海莉史坦菲德曾在2011年，以電影《真實的勇氣》入圍奧斯卡最佳女配角，入圍時年僅14歲，之後也陸續入圍金球獎、土星獎等多個大獎。不過她的老公喬希艾倫，在專業領域上的表現也同樣亮眼，身為美式足球運動員的他，曾多次寫下職業聯賽的得分紀錄，去年更成為了美國美式足球聯盟（NFL）的最有價值球員（MVP）。